بطريقة المصانع وتحدي أعملي الشيبسي المقرمش بالطعم الي تحبيه بطعم صحي ولذيذ

يعد البطاطس من أحلى أنواع الخضراوات التي تكون مشهورة في الكثير من الدول فيحب تناولها كل الأشخاص وبالتحديد صغار السن وقد يوجد الكثير من الأكلات أو الوصفات التي يتم عملها بإستخدام البطاطس، ومن ضمن هذه الوصفات هي أكلة البطاطس المقلية وصينية البطاطس باللحمة أو بالفراخ وكفتة البطاطس وبطاطس بيوريه ونقوم بعمل الشيبسي منه أيضا فهذا الذي يعشقه كل صغار السن وكذلك الكبار، فعادة يفضلون شراؤه من المحلات ولكن هذا الشيء يكون غير صحي ويضر صحتهم بشكل كبير بسبب إحتوائه على نسبة كبيرة جدا من المواد الحافظة.

مكونات عمل الشيبسي

كيلو من البطاطس.

كمية مناسبة من الماء.

نصف كوب من كبير من الخل الأبيض.

ربع كوب صغير من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

طريقة عمل الشيبسي