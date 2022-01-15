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عمر شويل - جدة بطريقة المصانع وتحدي أعملي الشيبسي المقرمش بالطعم الي تحبيه بطعم صحي ولذيذ - ثقفني
يعد البطاطس من أحلى أنواع الخضراوات التي تكون مشهورة في الكثير من الدول فيحب تناولها كل الأشخاص وبالتحديد صغار السن وقد يوجد الكثير من الأكلات أو الوصفات التي يتم عملها بإستخدام البطاطس، ومن ضمن هذه الوصفات هي أكلة البطاطس المقلية وصينية البطاطس باللحمة أو بالفراخ وكفتة البطاطس وبطاطس بيوريه ونقوم بعمل الشيبسي منه أيضا فهذا الذي يعشقه كل صغار السن وكذلك الكبار، فعادة يفضلون شراؤه من المحلات ولكن هذا الشيء يكون غير صحي ويضر صحتهم بشكل كبير بسبب إحتوائه على نسبة كبيرة جدا من المواد الحافظة.
مكونات عمل الشيبسي
- كيلو من البطاطس.
- كمية مناسبة من الماء.
- نصف كوب من كبير من الخل الأبيض.
- ربع كوب صغير من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.
طريقة عمل الشيبسي
- قومي بتقشير البطاطس وبعد ذلك يتم غسله بالماء بطريقة جيدة ثم نقوم بتقطيعه على شكل شرائح رقيقة جدا أو من الممكن أن نستخدم الأداة المتخصصة لعمل الشيبسي وبعد الإنتهاء من تقطيع البطاطس يتم تجهيز طبق كبير ونضع به الشيبسي.
- ثم نضيف إليه كمية مناسبة من الماء ونضع نصف كوب كبير من الخل الأبيض وربع كوب صغير من عصير الليمون ويتم إضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الملح وربع ملعقة صغيرة الحجم من البهارات السبعة ويتم تقليبهم مع بعض.
- ونترك البطاطس بهذه الطريقة لمدة ساعة أو اكثر وبعد مرور هذ الوقت نحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت النباتي، ونتركه حتى يتم تسخينه وبعد تسخين الزيت نقوم بتصفية البطاطس جيدا من الماء حتي لا يحدث أي إصابات عند وضعه في الزيت الساخن بالماء.
- ويفضل أن يتم وضع كمية قليلة من شرائح الشيبسي في الطاسة حتي يكون مقرمش ونستمر في تقليبه حتي يكون باللون الذهبي ثم يتم إخراجه ووضعه في طبق مسطح كبير وبه مناديل مطبخ ونضيف إليه رشة من الملح وهكذا حتي تنتهي كمية الشيبسي ويتم تقديمه.
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