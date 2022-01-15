خلطة سحرية لتفتيح المناطق الحساسة بسرعة جداً نتيجتها لا تصدق من أول تجربة

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عمر شويل - جدة خلطة سحرية لتفتيح المناطق الحساسة، يؤدي تعرض الجلد للعديد من العوامل إلى غمقان لونه وإنتاج البقع الداكنة، قد تصبح المناطق الحساسة وخاصة المنطقة الواقعة بين الفخذين أغمق بسبب إفراز خلايا الجلد لكميات كبيرة من الميلانين، وتعاني معظم السيدات بغض النظر عن لون بشرتهم من اسمرار المناطق الحساسة، ولحسن الحظ هناك الكثير من الطرق الطبيعية لعلاج هذه المشكلة وتقليل التصبغ.

خلطة سحرية لتفتيح المناطق الحساسة

النشا مكون طبيعي معروف بقدرته على تفتيح لون البشرة لأنه يستخدم في صنع خلطات طبيعية تعمل على تبييض البشرة وعلاج التصبغ، فيما يلي سنتعرف على خلطة سحرية لتفتيح المناطق الحساسة:

المكونات:

إثنين من الملاعق الكبيرة زبادي

نصف ليمونة معصورة.

ملعقة كبيرة نشا.

كيفية التحضير:

نقوم بوضع النشا في وعاء صغير.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون والزبادي إلى النشا.

نقوم بخلط هذه المكونات حتى تخلط جيدًا ويتم الحصول على خليط متجانس وسلس.

استخدمي فرشاة أو يدك لوضع الخليط على المناطق الحساسة.

نقوم بترك الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة.

نقوم بغسل المنطقة الحساسة بالماء الدافئ.

نقوم بتكرير الوصفة مرتين أسبوعيا حتى تحصل على النتيجة التي تريدها.

خلطة سحرية لتفتيح المناطق الحساسة

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن لكل امرأة أن تستخدمها في المنزل، ومكونات هذه الوصفات وطريقة تحضيرها موضحة فيما يلي:

خلطة عصير الليمون تعمل على تفتيح المناطق الحساسة

المكونات:

نصف ليمونة.

ملعقة طعام زبادي.

ملعقة صغيرة عسل.

كيفية التحضير:

نقوم بعصر الليمون ثم نضعه في طبق ونضيف إليه الزبادي والعسل.

نخلط المكونات معًا جيدًا وضعي المزيج على المناطق الحساسة.

اتركي المزيج على المناطق الحساسة لمدة عشر دقائق.

اغسل المناطق الحساسة بماء دافئ.

رطب بشرتك بزيت جوز الهند أو مرطب.

خلطة سحرية لتفتيح المناطق الحساسة باستخدام البرتقال

المكونات:

ملعقة كبيرة مسحوق قشر برتقال.

اثنين من الملاعق الكبيرة زبادي.

كمية مناسبة من العسل.

كيفية التحضير: