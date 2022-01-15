“زي جداتنا بالظبط” أسهل طريقة لعمل خلطة المحشي المصرية في المنزل متسبكة مظبوط

خلطة المحشي من أكثر الأشياء التي ترغب العديد من النساء المصرية معرفتها، حيث أن المحشي بأنواعه المختلفة يعتبر من أهم الوجبات التي لا تخلو من أي منزل مصري من دون أي استثناءات، كما أنها تعتبر من أكثر الوجبات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويرجع السبب في ذلك هو أنها تتميز بطعم مميز وحلو، إلى جانب سهولة عملها، ولكن يختلف الطعم تبعًا لطريقة التحضير، حيث يتعدد طريقة تحضيرها حسب البلد، حيث تختلف الحشوة المصرية عن الحشوة السورية عن الحشوة الأردنية، وفي هذا المقال سوف نصبّ حديثنا حول ذكر طريقة تحضير خلطة المحشي المصرية في المنزل.

خلطة المحشي المصرية

يوجد مكونات عديدة تدخل في عملة خلطة المحشي المصرية، والتي تتمثل فيما يلي:-

مكونات خلطة المحشي

كيلو واحد من الطماطم.

حبتان من البصل الكبير.

كيلو واحد من الأرز.

رشة من الملح حسب الرغبة.

كمية من البهارات المتنوعة حسب الرغبة.

كمية من الشبت، والنعناع، والبقدونس.

كمية مناسبة من السمن.

طريقة تحضير خلطة المحشي

يوجد الكثير من الخطوات التي لابد من اتباعها عند تحضير خلطة المحشي، وهي كالتالي:-