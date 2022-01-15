نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “زي جداتنا بالظبط” أسهل طريقة لعمل خلطة المحشي المصرية في المنزل متسبكة مظبوط في المقال التالي
خلطة المحشي من أكثر الأشياء التي ترغب العديد من النساء المصرية معرفتها، حيث أن المحشي بأنواعه المختلفة يعتبر من أهم الوجبات التي لا تخلو من أي منزل مصري من دون أي استثناءات، كما أنها تعتبر من أكثر الوجبات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويرجع السبب في ذلك هو أنها تتميز بطعم مميز وحلو، إلى جانب سهولة عملها، ولكن يختلف الطعم تبعًا لطريقة التحضير، حيث يتعدد طريقة تحضيرها حسب البلد، حيث تختلف الحشوة المصرية عن الحشوة السورية عن الحشوة الأردنية، وفي هذا المقال سوف نصبّ حديثنا حول ذكر طريقة تحضير خلطة المحشي المصرية في المنزل.
خلطة المحشي المصرية
يوجد مكونات عديدة تدخل في عملة خلطة المحشي المصرية، والتي تتمثل فيما يلي:-
مكونات خلطة المحشي
- كيلو واحد من الطماطم.
- حبتان من البصل الكبير.
- كيلو واحد من الأرز.
- رشة من الملح حسب الرغبة.
- كمية من البهارات المتنوعة حسب الرغبة.
- كمية من الشبت، والنعناع، والبقدونس.
- كمية مناسبة من السمن.
طريقة تحضير خلطة المحشي
يوجد الكثير من الخطوات التي لابد من اتباعها عند تحضير خلطة المحشي، وهي كالتالي:-
- يتم تنظيف كلًا من البصل والطماطم ثم نخلطهما معًا بطريقة جيدة بواسطة استعمال الخلاط الكهربائي.
- نحضر إناء ذو حجم ملائم، ونضع فيه كمية جيدة من السمن ثم نتركها لمدة بسيطة على النار.
- نضع مزيج البصل والطماطم على السمن وبعد ذلك يتم تركهم لبعض الوقت حتى يكون سمكهم أقوى ويطفو السمن على الوجه.
- نقوم بإضافة كلًا من البهارات والملح على المزيج، ويكون ذلك حسب الحاجة.
- يتم تقليب جميع المكونات معًا بشكل جيد، ومن ثم نتركهم لبعض الوقت حتى يصبح الخليط باردًا.
- نقوم بغسل كمية من الرز بشكل جيد، وبعد ذلك نقوم بتصفيته.
- يتم وضع الأرز في إناء عميق ومن ثم نقوم بإضافة الخلطة ونجهزها بشكل مسبق مع مراعاة تقليب الأرز بصورة مستمرة وبشكل جيد.
- يتم تقطيع كلًا من الشبت، والنعناع، والبقدونس على هيئة قطع ذات حجم صغير.
- نقوم بإضافة تلك القطع إلى الخليط.
- عندما تصبح الحشوة غير لامعة بالشكل المطلوب، لابد إضافة كمية ملائمة من السمن.
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