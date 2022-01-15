نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع وصفة لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتجاعيد هتخلي الوجه ينور من الجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث النساء دائمًا وطوال الوقت على ما يساعدهم في الوصول للجمال المطلوب وخاصةً الطرق التي تعمل على تفتيح وتبييض البشرة والجسم، لأن البشرة كثيرًا ما تعاني بسبب العوامل الجوية وبسبب قلة العناية بها، لهذا فإن أفضل ما يمكن أن توفره المرأة لبشرتها هو العناية بها بطرق مضمونة وآمنة وفعالة في نفس الوقت، ولا يمكن الحصول على تلك النتيجة إلا من خلال استخدام الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة وفيما يلي نضع لكم أكثر من وصفة فورية لتفتيح البشرة والحصول على نتائج فعالة.

أسرع وصفة لتفتيح البشرة

تعددت طرق تفتيح البشرة والعناية بها سواء كانت بالعلاجات والأدوية الطبية أو العمليات التجميلية وجلسات التقشير أبرزها أو من خلال الوصفات الطبيعية، إذ أنها أكثر الطرق الموفرة والتي تعطي نتائج إيجابية مع الوقت ولكنها آمنة عن جميع الطرق السابقة.

وهناك أكثر من وصفة طبيعية توفر للبشرة ما تحتاجه من عناصر طبيعية لكي تحفز نمو طبقة جلد جديدة خالية من العيوب والتجاعيد والبقع الداكنة وإزالة طبقة الجلد الميت ونعرفكم على عدة وصفات لتفتيح البشرة يمكن اختيار الوصفة المناسبة مع نوع البشرة.

وصفة الزبادي لتفتيح البشرة

الزبادي من المكونات الطبيعية الغنية بمواد مناسبة تحتاج إليها البشرة وتحفز على تقشيرها من أجل تفتيح البشرة وتبييضها مثل حمض اللاكتيك، حيث يتم فرك الوجه بالزبادي عدة مرات لتقشير البشرة ونتركه حتى يجف عليها وبعد مرور بضع دقائق يوضع الوجه تحت الماء الفاتر والتكرار يوميًا.

الكركم لتبييض البشرة

الكركم ذو نتائج فعالة ومبشرة في حل الكثير من مشاكل البشرة بما في ذلك إخفاء التصبغات لتفتيح وتبييض البشرة وإزالة آثار الحبوب فهو غني بمجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة تحسن من حالة البشرة، وأفضل طريقة للاستخدام الكركم للبشرة هي بخلط ملعقة كركم مع 2 ملعقة طحين وملعقة عصير ليمون وفرك الوجه بالمزيج.

الخيار لإزالة تصبغات البشرة

أما عن الخيار فإن له خصائص فعالة في تحفيز إنتاج الكولاجين بالوجه وهذا العنصر غني عن التعريف في استعادة الحفاظ على نضارة ومرونة البشرة وبالتالي التخلص من التصبغات وتبييض البشرة، حيث يتم تقطيع حبة خيار لشرائح طولية ورص تلك الشرائح على مناطق الوجه المصابة بالتصبغات بما في ذلك الهالات السوداء وبعد دقائق نغسل الوجه بماء بارد لإنعاشه.