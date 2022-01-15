سر عمل طبق الفول المدمس المنزلي الخطير بدلاً من شرائه من المطاعم

من أشهر الأطباق المصرية هو طبق الفول المدمس الذي لا غنى عنه في وجبة الإفطار وكذلك في وجبة السحور بشهر رمضان، وبعض الأمهات تشتري الفول الجاهز لعدم معرفتهم بطريقة عمل الفول المدمس، ولكن الطريقة التي سنوضحها لكم فيما يلي هي الوصفة السحرية لعمل الفول المدمس المنزلي لأفضل فول يمكن تناوله لتبهري أسرتك به ومن ناحية أخرى توفير العديد من الفوائد للجسم سواء للكبار أو الصغار تابعوا معنا لمعرفة طريقة عمل الفول المدمس في المنزل.

مكونات الفول المدمس المنزلي الخطير

ليس الجميع بارعًا في تحضير طبق الفول المدمس المميز الذي تشتهر بها المطاعم لهذا إليكم المكونات المحددة المطلوبة لعمل الفول المدمس اللذيذ:

ملعقة طعام حجمها كبير صلصة طماطم.

كيلو واحد فول بلدي نظيف نوع جيد.

بصلة واحدة حجمها كبير.

كوبان كاملان من العدس أصفر اللون.

ثلاث حبات جزر.

حبة واحدة طماطم بحجم كبير.

ملعقة واحدة كبيرة عصير ليمون.

طريقة تحضير الفول المدمس في المنزل بأسهل الخطوات

الفول من البقوليات الهامة للجسم التي توفر لنا البروتينات والفيتامينات الهامة للجسم وخاصةً للأشخاص النباتيين، ونجده يُعد في جميع البيوت المصرية في شهر رمضان ومع اقتراب هذا الشهر الكريم يجب أن تكون ربة المنزل على علم كافي بأفضل طريقة لعمل الفول المدمس في المنزل وهي: