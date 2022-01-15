أسهل طريقة عمل الغريبة البيتي في المنزل بعدة خطوات بسيطة طعمها لذيذ لا يصدق

أسهل طريقة عمل الغريبة البيتي نقدمها لكم حيث يبحث عنها العديد من ربات المنزل، وتزايد البحث عنها بكثرة في الآونة الأخيرة؛ وذلك لأنها تُعد من ضمن الحلويات التي يحبها آلاف الأشخاص، ويتم تقديمها في المناسبات والأعياء، كما أنها تتميز بسهولة تحضيرها، وبدلًا من شرائها جاهزة وزيادة التكلفة، ترغب ربات المنزل بتحضيرها في المنزل بمكونات أقل تكلفة، ولهذا سوف نصبّ حديثنا حول طريقة عمل الغريبة في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة.

أسهل طريقة عمل الغريبة البيتي

ترغب كل أم في غرس حب المطبخ في نفس ابنتها؛ كي تتمكن من جعلها ملكة في منزلها، وتصبح بمثابة شخص يُعتمد عليه؛ وذلك لتخطف قلوب العديد من الأشخاص بجمال أكلاتها، خصوصًا الحلويات، ومن بين كل تلك الحلويات هي الغريبة، وذلك لأن تحضيرها لا يستغرق أكثر من 20 دقيقة، ومدة طهيها لا تستغرق أكثر من ربع ساعة.

على الرغم من أن أغلب الأشخاص يربطون تحضير الغريبة بالأعياد إلا أنك يمكنك تحضيرها في أي وقت، ولهذا سوف نقوم بذكر أسهل طريقة عمل الغريبة في المنزل، مع العلم أن تلك الوصفة تكفي فقط 6 أفراد، والحصة الواحدة منها تحتوي على 90 سعرة حرارية، وتبلغ تكلفة المكونات حوالي 3 دولار فقط، وإليك المكونات وطريقة التحضير:-

مكونات عمل الغريبة

كوبان من السمن (أي ما يعادل 400 غرام).

كوب من السكر البودرة (أي ما يعادل 200 غرام).

كوبان ونصف من الدقيق (أي ما يعادل 500 غرام).

طريقة عمل الغريبة