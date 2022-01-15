اعرف تكات عمل الكفتة بدون فرن في المنزل بعدة خطوات بسيطة رائحتها زي بتاعت الكبابجي

تكات عمل الكفتة بدون فرن، تعتبر الكفتة واحدة من ألذ وأشهر الوصفات التي تقدم، كما يعشقها الكبار والصغار، مما جعل الكثير من السيدات يقومون بالبحث عن طريقة تحضيرها بطريقة سهلة، فهي لا تتميز فقط بطعمها المميز والشهي، بل وتعتبر من أسهل وأسرع الوجبات التي يمكن تحضيرها بجانب الإضافات المفضلة لديكم.

تكات عمل الكفتة بدون فرن

توجد طرق عديدة لعمل الكفتة فيمكن تقديمها مقلية أو مشوية أو في صينية، وتعتبر الكفتة بدون فرن من أفضل هذه الطرق حيث تتميز بالسهولة في تحضيرها، ولهذا سوف نقوم بذكر طريقة تحضير الكفتة بدون فرن من خلال هذا المقال.

مكونات الكفتة بدون فرن:

يوجد العديد من المكونات التي تستخدم في تحضير الكفتة، وهذه المكونات تتمثل في الآتي:

كيلو من اللحم المفروم.

ربع كيلو من الدهون.

بصلة كبيرة مبشورة.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

طريقة تحضير الكفتة بدون فرن

قومي بوضع البصل في مصفاة، حتى يتم تصفيته من جميع السوائل.

في وعاء، أضيفي كمية اللحم المفروم مع الدهون والبصل، ثم قومي بتقليب المكونات جيدًا.

بعد ذلك أضيفي البيكنج بودر، مع الملح، والفلفل الأسود، والكمون، واستمري في التقليب، حتى يظهر خيط في اللحم.

اتركي هذا الخليط في الثلاجة لمدة ساعة، حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

قومي بتشكيل الخليط إلى أصابع متساوية، باستخدام سوائل البصل.

في صينية متوسطة، قومي بوضع أصابع الكفتة واحدة تلو الأخرى.

قومي بتشغيل النار، وأضيفي إليها الصينية، مع تغطيتها جيدًا.

انتبهي جيدًا حتى تتأكدي من أن جميع أصابع الكفتة نضجت.

إذا أردتِ الحصول على طعم مميز للكفتة قومي بتحضير قطعة من ورق الألمونيوم وأضيفي إليها القليل من الفحم المشتعل.

أضيفي الفحم في منتصف صينية الكفتة، وقومي بتغطية الصينية مرة أخرى، واتركيها لبعض الوقت.

بعد ذلك يمكنك تقديم الكفتة بدون فرن بجانب الإضافات التي تفضلينها.

أسرار نجاح الكفتة بدون فرن في المنزل

يوجد العديد من الأسرار التي من خلالها يمكنك الحصول على كفتة مميزه، ومن أهمها ما يلي: