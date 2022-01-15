نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل وصفة مغربية للتخسيس بسرعة جداً نتيجتها لا تصدق من أول مرة لمن يستخدمها في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة مغربية للتخسيس الكثير من السيدات يبحثن عن أفضل الوصفات للتخسيس والحفاظ على قوام ممشوق والكثير من الفتيات والسيدات يشغلهم هذا الأمر لذا قد قررنا في هذا المقال أن نعرض لكم أهم الوصفات المغربية.

أفضل وصفة مغربية للتخسيس بسرعة جداً

إليكم هذه الوصفة التي تعد من أكثر الوصفات الفعالة للتخسيس، والتي تعرف باسم حرير الكبال حيث أنها فعالة ومكوناتها بسيطة، وتتمثل في الآتي:

المكونات

كمية مناسبة من حرير الكبال وهو الشعر الأخضر الذي يوجد في الذرة.

2 ملعقة من خل التفاح.

حبة واحدة من الفجل المفروم.

ملعقة كبيرة من الشعير.

فص واحد من الثوم

قرن من الخروب.

كوب واحد من الخرشوف.

2 من حبة البصل المفروم.

ليمونة واحدة.

طريقة التحضير

تحضير الوصفة في أقل وقت ممكن للوصفة المغربية الفعالة بالخطوات التالية:

يتم إحضار وعاء عميق ثم يتم وضع حرير الكبال ثم نرفع الوعاء على النار لمدة ساعتين.

نرفع الخليط من على النار ثم نقوم بتصفيته ووضعه في زجاجة ثم بعد ذلك نضيف إليه الليمون والخروب ثم نغلق الزجاجة بإحكام.

ثم نقوم بعمل سلطة من جميع المكونات السابقة.

ثم يتم تناول السلطة مع كوب من المشروب السابق ذكره قبل كل الوجبات.

تعمل هذه الوصفة التي تسمي بوصفة حرير الكبال على تخفيف الوزن الزائد.

وصفة أخرى للتخسيس

هذه الوصفة المغربية قد تقضي على دهون البطن وتنسفها وتعتبر فعالة ومضمونة ومكوناتها بسيطة، وتتمثل في الآتي:

مقدار مناسب من أوراق النعناع.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

ثلاث ملاعق صغيرة من اليانسون.

ملعقة صغيرة من حلاوة الشمر.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير

يتم إحضار وعاء مناسب ثم نضع به مقدار مناسب من الماء حتي يغلى ثم نضع به كلا من أوراق النعناع وحبة البركة وملعقة صغيرة من اليانسون ثم حلاوة الشمر.

ثم نتركها تغلي لمدة ثلاث دقائق ثم يتم رفعها من على النار.

نصائح هامة للتخسيس

يجب أتباع بعض الأمور التي تهمك أثناء عملية التخسيس ومنها ما يلي: