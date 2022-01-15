وصفة سحرية لتفتيح منطقة العانة بالسكر من أول استخدام وتقشير الجلد الداكن

منطقة العانة أكثر المناطق التي تجعل المرأة تشعر بالقلق طوال الوقت بسبب اللون الداكن الذي تصاب به عدة نساء نتيجة لعوامل مختلفة، ولهذا يبحثن عن وصفات تبييض العانة من أجل تفتيحها والتخلص من الجلد الميت الداكن ولكن قبل اختيار طريقة لتبييض منطقة العانة يجب أن نتعرف على سبب اسمرار العانة، ولهذا فيما يلي نضع لكم أسباب اسمرار تلك المنطقة مع أفضل وصفات تبييض العانة بالسكر.

وصفة سحرية لتفتيح منطقة العانة بالسكر

هناك طرق مختلفة من أجل تفتيح منطقة العانة أفضلها هي الطرق الطبيعية فهي غير مكلفة وفي نفس الوقت آمنة وإيجابية، ولكن إذا كان سبب الاسمرار بسبب الأدوية أو الوراثة أو أي سبب صحي يجب مراجعة الطبيب المختص لتحديد أفضل طريقة لتفتيح العانة، أما عن أكثر الوصفات الفعالية في تبييض العانة بالاعتماد على السكر إليكم وصفة فورية لتفتيح العانة بالسكر

تحتاج تلك الوصفة إلى: مقدار نصف كوب ماء ورد ونفس الكمية من زيت الزيتون مع فنجان صغير كامل من السكر.

طريقة الاستخدام: نضع السكر مع ماء الورد في نفس الكوب ونقلبهم معًا لمزج السكر مع الماء قدر المستطاع ومن ثم نقل المزيج على النار بعض الوقت لكي يسخن قليلًا فقط وبعد ذلك يستخدم المزيج الناتج في تدليك المنطقة جيدًا وبرفق وفي النهاية بعد غسلها يتم الترطيب بزيت الزيتون.

أسباب اسمرار منطقة العانة

تعاني معظم النساء من ظهور بقع داكنة في منطقة العانة ولا يعلمن السبب الحقيقي وراء ذلك على الرغم من أنه قد يكون سبب تقوم به المرأة شخصيًا بصورة مستمرة، ومن أبرز أسباب اسوداد العانة:

استخدام طرق خاطئة لإزالة الشعر مثل الكريم أو الحلاقة.

تعرض تلك المنطقة للحر وتراكم العرق طوال الوقت.

احتكاك الفخذين ببعضهما دائمًا.

كثرة استخدام مزيلات العرق لمنطقة العانة.

ملابس غير قطنية.

بناطيل أو ملابس داخلية ضيقة على الجلد.

أدوية محدد تؤثر على الجلد والهرمونات.

الالتهابات.

التدخين.

اضطرابات هرمونية.

الوراثة.

عدم العناية بالمنطقة.

وصفة تفتيح العانة