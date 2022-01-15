ضيعها 10 دقائق على الشعر لإزالة شعر الوجه وفوق الشفايف من الجذور بدون اى الم وصفه مش هتتسغني عنها

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عمر شويل - جدة ضيعها 10 دقائق على الشعر لإزالة شعر الوجه وفوق الشفايف إزالة شعر الوجه هي من مهام النظافة الشخصية الأكثر أهمية وتختلف طريقة الإزالة من بشرة إلى أخرى حيث أن هناك بعض أنواع البشرة الحساسة جدًا والتي لا تنفع معها وسائل إزالة الشعر بالماكينات وشفرات إزالة الشعر حيث تسبب حساسية للبشرة وتهيجها، وتختلف وتتنوع وسائل التخلص من شعر الوجه الزائد ولكن يجب على كل فتاة الاهتمام ببشرتها وجعلها ناعمة خالية من الشعر الغير محبب والذي يؤثر في الوجه بشكل واضح وخاصة عند وضع المكياج.

ضيعها 10 دقائق على الشعر لإزالة شعر الوجه وفوق الشفايف

يمكنكم اللجوء إلى طريقة من الطرق التي سنقوم بتوضيحها الآن للتخلص من شعر وجهك والحصول على بشرة ناعمة كالأطفال وتتمثل الطرق فيما يلي:-

النتف باستخدام الملقاط

يمكنك استخدام الملقاط لنتف الشعر الزائد بين الحاجبين وعند منطقة الذقن وهذه الطريقة من الطرق الممتازة لإزالة الشعر وينمو الشعر مرة أخرى بعد فترة مرضية.

شفرات الوجه

من الشائع أن الشفرات تقوم بإزالة الجلد الزائد للبشرة والتقشير ولكن يتم استخدامها أيضًا لإزالة الشعر ولكن يجب إزالة الشعر بالشفرة في اتجاه نمو الشعر وليس عكسه حتى لا ينمو الشعر غزيرًا وأكبر سمكًا.

طريقة الشمع

يعد الشمع من أفضل طرق التخلص من الشعر الزائد سواء في الوجه أو الجسم وتطول الفترة وتمتد حيث تصل فترة ظهور الشعر بعد إزالته إلى حوالي أربع أسابيع كاملة.

كريمات التخلص من الشعر

أما الكريمات فهي من الطرق التي قد لا تنفع مع البعض لأنها أحيانًا قد تتسبب في حرق البشرة لأصحاب البشرة الحساسة فيجب استشارة الطبيب قبل وضعها لمعرفة ما إذا كان لديك حساسية منها.

نتف الشعر الزائد بالخيط

هذه الطريقة من الطرق القديمة جدًا والتي لا تزال موجودة حتى الآن وخاصة في صالونات التجميل والكوافيرات فهي غير مكلفة نهائيًا وكذلك مدة ظهور الشعر مرة أخرى ليست قليلة وهي طريقة فعالة وآمنة.

حلاوة السكر

الحلاوة هي أكثر طرق إزالة الشعر انتشارًا حيث أن فترة ظهور الشعر مرة أخرى تبلغ حوالي ستة أشهر حتى يظهر الشعر مرة أخرى وهي من الطرق المؤلمة قليلًا ولكنها فعالة.