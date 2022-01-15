ادهني فروة الشعر 30 دقيقة وسينبت ويملأ فراغات الشعر وسيطول بسرعة الصاروخ دون توقف

يعتبر مشكلة ظهور فراغات في الشعر مشكلة مزعجة جدا لدي بعض النساء الذي تعاني منها، كما تعاني أيضا من عدم نمو الشعر في مناطق معينة في الشعر، وهذة المشكلة كبيرة جدا تؤثر علي المظهر العام لكل سيدة، فتبحث عن العديد من الحلول لعلاج هذا المشكلة والمتابعة مع المتخصصين للوصول الي حلها ولكن أحيانا تكون بلا فائدة.

نجد أن هناك بعض الوصفات الطبيعية التي نستخدمها في لبنان فراغات الشعر الذي يظهر عن الكثير من السيدات، فتحتوي هذه الوصفات على فيتامينات ومعادن كفيلة انها تعالج مشكلة فراغات الشعر وعدم نموة ولكن ذلك يستغرق منا وقت ونتابع تكرار هذة الوصفات الطبيعية، مع أن تقوم دائم كل سيدة بالاهتمام والعناية اللازمة للشعر وتكون حريصة على ألا يظهر بها عدن مشاكل أخرى حتى ينمو بشكل طبيعي.

خلطة الزيوت الطبيعية لانبات الشعر

المقادير

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة صغيرة من زيت الأرغان.

كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير

نضيف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وعليه ملعقة زيت زيتون في اناء صغير ثم نضع عليهم ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا وملعقة صغيرة من زيت الأفرغان ونقلبهم مع بعض ونضعهم في وعاء كبير به ماء مغلي حتي نعمل علي تدفئتهم فقط فلا يجب أن يكون ساخن.

ندلك فروة الرأس والشعر بخلطة الزيوت بااستخدام الأصابع نقوم بعمل حركات دائرية و نستمر في تدليك فروة الرأس لمدة خمس دقائق بالزيوت.

نترك خلطة الزيوت علي الشعر لمدة نصف ساعة وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بااستخدام شامبو طبي خالي من الكبيريت.

خلطة زيت جوز الهند

المقادير

كوب واحد من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من زيت البندق.

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير

نخلط كوب واحد من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز ثم نضيف عليهم ملعقة صغيرة من زيت البندق وملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا ونخلطهم مع بعض في اناء صغير.

نغسل الشعر قبل وضع الخلطة عليه حتي يكون رطب ونوزعها جيدا علي الشعر وندلك بها فروة رأس جيدا.

نترك خلطة الزيوت علي الشعر لمدة عشرة دقائق.

نغسل الشعر جيدا للتخلص من آثار الزيوت في الشعر وبعد ذلك نغسل الشعر بالشامبو التي يتناسب مع نوع الشعر سواء كان جاف او دهني.

نتبع استخدام خلطة الزيوت بشكل متكرر حتي نعمل علي ملئ الفراغات التي تكون بالشعر والتي تساعد أيضا علي نموه.

أسباب تساقط الشعر

التعرض المستمر للضغوط النفسية والتوتر والقلق والإصابة أيضا ببعض الأمراض والتي تسبب الصلع لقدر الله.

فترة الحمل والولادة يتساقط الشعر بها بشكل كبير بسبب التغييرات الهرمونية التي تحدث في هذه الفترة وينصح بتناول الأطعمة الطازجة لمد الجسم بالعناصر الذي يحتاجها.

تناول الكافيين بكميات كبيرة طوال اليوم أو ارتفاع نسبة فيتامين أ في الجسم تسبب تساقط الشعر بشكل ملحوظ.

زيت الخروع لتكثيف الشعر

زيت الخروع مناسب لكل أنواع الشعر، يوجد الكثير من أنواع الشعر ولكل نوع مشكله، ولكن زيت الخروع يناسب جميع أنواع الشعر ويقوم بحل الكثير من المشاكل مثل علاج مشاكل الشعر التالف ومشاكل الشعر الجاف، وذلك بسبب امتلاك زيت الخروع خصائص كثيرة لجعل الشعر ناعماً ويعمل على ترطيب الشعر ويقوم أيضاً بمنع الجفاف وذلك عند وضع زيت الخروع على فروة الرأس مباشر والتأكد من وصولة لكل الشعر.