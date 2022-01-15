مشروب ناسف الدهون.. اشربية قبل النوم هينزل الكرش والارداف والجناب بسرعه الصاروخ نتائجة رهيبة

مشروب ناسف الدهون.. اشربية قبل النوم هينزل الكرش والارداف والجناب بسرعه من أكثر الوصفات المنتشرة على مؤشرات البحث عبر الإنترنت هي الشراب السحري الذي يساعد في التخلص من دهون البطن وخاصة في الفترة الحالية فترة الشتاء حيث يحتاج الجسم للغذاء ويقوم بتناول الأطعمة بشكل كبير مما يتسبب في زيادة الوزن وتراكم الدهون على البطن وظهور الترهلات، وتعد مشكلة السمنة المفرطة وزيادة الوزن أحد أكبر المشاكل التي تواجه الأشخاص وقد تتسبب السمنة في مضاعفات شديدة وتؤدي إلى الإصابة بأمراض متعددة.

اشربية قبل النوم هينزل الكرش والارداف والجناب بسرعه

مكونات عمل المشروب:-

ورق نعناع.

برتقال شرائح.

ليمون.

خيار.

ماء بارد.

طريقة تحضير المشروب:-

ضعي كمية وفيرة من الماء في دورق أو وعاء بلاستيكي ثم أضيفي إليه الخيار والليمون ث البرتقال والنعناع وقلبيهم.

بعد ذلك أضيفي مقدار مناسب من عصير البرتقال إلى الوعاء واخلطيه مع المكونات جيدًا ثم اتركي المشروب على جنب لعدة دقائق.

اشربي العصير يوميًا أو مرتين في اليوم لمدة أسبوع كامل أو شهر للحصول على جسم ووزن مثالي خالي من الأمراض.

كل مكون من المكونات يحتوي على فوائد عظيمة وإذا اجتمعت الفوائد كان الناتج سحري.

طريقة تحضير ديتوكس بالليمون والتفاح

المكونات:-

ملعقتان من خل التفاح كبيرتان.

تفاح مقطع شرائح.

قرفة مطحونة.

عصير ليمون.

لتر واحد من الماء الفاتر.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع كل المكونات في الخلاط باستثناء شرائح التفاح.

بعد ذلك ضعي الخليط المخفوق في الخلاط مع التفاح المقطع شرائح في كوب مناسب وقلبيهم.

اشربي الخليط يوميًا ويفضل صباحًا قبل أو بعد تناول وجبة الإفطار.

أهم الفوائد الصحية لتناول الديتوكس