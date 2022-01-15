طريقة مبتكرة.. بسبوسة الفنجان بجوز الهند مرملة ومكرملة ألذ واحلي طريقة جربيها بسرعه

طريقة مبتكرة.. بسبوسة الفنجان بجوز الهند مرملة ومكرملة والتي تعرف أيضا بـ كيكة السميد، حيث يميل كثير من المصريين إلى الحلويات الشرقية وبالأخص البسبوسة، يعشقها الكبار والصغار، وتعد طريقة عمل البسبوسة داخل الفنجان من أسهل وأحدث الطرق، وخاصة إذا كان لديكِ ضيوف، أو أطفال صغيرة وتريدين تحبيبهم في البسبوسة، فقط عدة خطوات بسيطة ويمكنك تحضير أشهى فنجان من البسبوسة وبأقل المكونات وأقل تكلفة.

بسبوسة الفنجان بجوز الهند مرملة ومكرملة

الكثير منا يريد أكل بسبوسة الحلواني لكن في المنزل، والكمية التي يريدها، أصبح الآن في الإمكان تحضير بسبوسة السميد الناعم بطريقة جديدة، رائعة المذاق، ولكي تصبح ناعمة ما عليكي سوا سقايتها بالعسل الساخن، وتذوقي الذ فنجان بسبوسة من خلال تلك الخطوات:

المكونات:

3 أكواب من السميد الناعم.

1 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

½ 1 كوب من لبن الزبادي.

½ 1 كوب من السكر.

1 ملعقة صغيرة ماء الورد.

½ كوب جوز هند مبشور.

1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

قليل من الملح.

للتزيين لوز مقسوم نصفين.

تسقى البسبوسة ب كوب من الشربات الساخن أو يمكن استبداله بالعسل.

طريقة التحضير: