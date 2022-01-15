نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مبتكرة.. بسبوسة الفنجان بجوز الهند مرملة ومكرملة ألذ واحلي طريقة جربيها بسرعه في المقال التالي
طريقة مبتكرة.. بسبوسة الفنجان بجوز الهند مرملة ومكرملة والتي تعرف أيضا بـ كيكة السميد، حيث يميل كثير من المصريين إلى الحلويات الشرقية وبالأخص البسبوسة، يعشقها الكبار والصغار، وتعد طريقة عمل البسبوسة داخل الفنجان من أسهل وأحدث الطرق، وخاصة إذا كان لديكِ ضيوف، أو أطفال صغيرة وتريدين تحبيبهم في البسبوسة، فقط عدة خطوات بسيطة ويمكنك تحضير أشهى فنجان من البسبوسة وبأقل المكونات وأقل تكلفة.
بسبوسة الفنجان بجوز الهند مرملة ومكرملة
الكثير منا يريد أكل بسبوسة الحلواني لكن في المنزل، والكمية التي يريدها، أصبح الآن في الإمكان تحضير بسبوسة السميد الناعم بطريقة جديدة، رائعة المذاق، ولكي تصبح ناعمة ما عليكي سوا سقايتها بالعسل الساخن، وتذوقي الذ فنجان بسبوسة من خلال تلك الخطوات:
المكونات:
- 3 أكواب من السميد الناعم.
- 1 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ½ 1 كوب من لبن الزبادي.
- ½ 1 كوب من السكر.
- 1 ملعقة صغيرة ماء الورد.
- ½ كوب جوز هند مبشور.
- 1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- قليل من الملح.
- للتزيين لوز مقسوم نصفين.
- تسقى البسبوسة ب كوب من الشربات الساخن أو يمكن استبداله بالعسل.
طريقة التحضير:
- يتم تسخين الفرن على درجة حرارة عالية، لحين تجهيز خليط بسبوسة الفنجان.
- قومي بإضافة الزبدة الطرية إلى السميد الناعم، وتعجن حتى الامتزاج، ويكون ملمسها مثل الرمال المبلولة.
- الخطوة التالية هي إضافة كمية الزبادي إلى الخليط السابق، مع كمية الملح والسكر والبيكنج بودر بعد نخله جيداً.
- يتم إضافة ماء الورد أو الفانيليا حسب الرغبة.
- يتم مزج جميع المكونات جيداً، حتى تصبح لدينا قوام أكثر سمكاً من قوام الكيكة.
- قومي بتحديد عدد الفناجين المراد تعبئتها، ثم قومي بدهنها بالطحينة، وضعي كمية مناسبة داخل كل فنجان.
- يمكن استخدام فناجين ورقية، أو أي فناجين تصلح لدخول الفرن.
- قومي بتزيين الفناجين بقطع اللوز المقسومة نصفين.
- يتم رص جميع الكمية داخل صينية، ويوضع حولها كمية مناسبة من الماء.
- أما في حالة استخدام الأكواب الورقية، يتم رصهم داخل صينية ووضعها مباشرة داخل الفرن دون الحاجة إلى تزويد مياه.
- تترك البسبوسة حتى تنضج ويمكن اختبارها عن طريق ملاحظة القشرة الخارجية والجوانب.
- تأتي آخر مرحلة وهي تسقى البسبوسة بشربات او عسل خفيف فور خروجها من الفرن وتقدم ساخنة
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ