اخيرا عرفت السر .. حولى كوب حليب الي كريم شانتية بتاع الحلواني ووفري 60ج ووداعا لشراء الجاهز

اخيرا عرفت السر .. حولى كوب حليب الي كريم شانتية ، من منا لا يرغب في تناول الكريم شانتيه في جميع الماكولات، والحلويات المميزة فمثلا اذا قمنا بتحضير بسكوت نبدا بأضافة عليه الكريم شانتيه، بالشيكولاته فهو يعطي نكهة مميزة، إذا قمنا تحضير الكيكه بالفعل نقوم باضافة الكريم شانتيه فهو الذي يفضله الكثير ليس أنه يعطي نكهه رائعة جدا ومستحب لدي الكثيرون بشكل عام قد يضاعف سعره بسبب طعمه المميز بدل من أن نقوم ايضا بشراءه جاهز ولكن في بعض الأحيان نرغب في تحضير داخل المنزل لأنه لا يكلف علينا الكثير كل ماعليك عزيزتي أن تتبع الطريقة التي سوف نتحدث عنها اليوم و طريقة تحضير الكريم شانتيه قد تكون من خلال المقال هذا .

اخيرا عرفت السر .. حولى كوب حليب الي كريم شانتية

هذه الطريقة تسهل عليك الكثير ولكنها سوف تحصل أيضا على مميزاتها الهائلة، من تحضير كريم شانتيه هائل بكمية كبيرة والطريقة تكون كما يلي :-

المكونات :-

كوب من الماء المثلج.

2 كوب من الحليب البودر.

2 كوب من الكريم شانتيه البودر .

خمس ملاعق من السكر البودر.

طريقة:-

لنجاح تحضير الكريم شانتية لابد ان يكون الحليب مثلج أو ماء مثلج.

ثم بعد ذلك نقوم باضافة في بولة واسع وكبير.

نبدأ بإضافة الكريم شانتيه ونستخدم في هذا الوقت المضرب الكهرباء.

وذلك لأنه سوف يعمل أيضا على زيادة حجم الكريم الشانتيه.

قومي باضافة هذا المزيج داخل الثلاجة لمدة ساعة.

بعد ساعه نقوم لإخراج ويتم استخدام المضرب الكهربائي مرة ثانية حتى يزداد حجم مرة ثانيه

يمكن ايضا نقوم باضافة الكريم شانتيه هذا في الكنافة بالكريمة، أو تورتة او الكيك أو الديسبسيتو، او أي نوع من الحلويات

طريقة عمل الكريم شانتيه الخام

يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير مكونات الكريم شانتيه داخل المنزل ومن خلال النقاط التالية سوف تحصلي على افضل نوع من الكريم شانتيه غير مكلف بالمرة:-

مقدار الكريم الشانتيه

كوب الا ربع من الحليب المثلج

خمس ملاعق من السكر البودر.

كوب من الماء البارد.

3 ملاعق من الجيلاتين.

ست بيضات.

3 ملاعق من الفانيليا

طريقة عمل الكريم شانتيه