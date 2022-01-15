المقرمش يتحدي الجاهز.. بسكوت الخلاط الذ واسرع بسكوت هش وخفيف ومقرمش مثل الجاهز

نقدم لكم اليوم طريقة عمل بسكوت الخلاط في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة نهائيًا حيث أنك يمكنك عمل كل الكميات التي تريدينها وتخزينها لوقت الحاجة لتناولها في أي وقت وخاصة في فترة الصباح بدلًا من الأطباق الكثيرة ويعطيك قيمة غذائية كبيرة، تناول البسكويت مع الشاي أو الحليب هو من أشهر العادات التي نفعلها جميعًا لأنه يتميز بالطعم اللذيذ الذي نحبه جميعًا كبالغين قبل الأطفال ويمكن قراءة المقال جيدًا لمعرفة الطريقة.

طريقة عمل بسكوت الخلاط

مكونات الطريقة

2 كوب طحين.

كوب كبير من السكر الأبيض.

1\2 كوب كبير من الزبدة أو السمن.

نصف كوب من الزيت الأبيض.

بيضتان كبيرتان.

بيكنج باودر وفانيلا.

2 ملعقة كاكاو خام صغيرة.

خطوات العمل

شغلي الخلاط الكهربائي وقومي بوضع كل من الفانيلا والزبدة والسكر والبيض والزيت بداخله وابدأي في خفقهم.

بعد أن يتجانس الخليط تمامًا قومي بوضعه داخل وعاء مناسب ثم أضيفي إليه الدقيق والبيكنج باودر.

قومي بتقليب الخليط جيدًا بملعقة معدنية حتى يصبح مزيج واحد وأضيفي الدقيق إليه بالتدريج حتى تحصلي على قوام العجينة.

قومي بقسم العجينة إلى نصفين وأضيفي الدقيق إلى نصف العجينة الأول والكاكاو إلى النصف الآخر ونقوم بعجنهم مع بعضهما البعض مرة أخرى.

باستخدام كيس بلاستيكي قومي بفرد العجينة عليه حتى تحصلي على عجينة ذات سمك يصل إلى 1 سم.

شكلي العجينة على الشكل الذي تريدينه سواء بالسكينة أو آلات للتشكيل (أشكال بسكوت مختلفة).

ادهني صينية فرن بالزيت أو الزبدة حتى لا تلتصق بها العجينة.

جهزي الفرن على درجة حرارة مناسبة لخبز العجينة على درجة 180 درجة مئوية حتى يصبح لون البسكويت أحمر أقرب للذهبي.

بعد ذلك أخرجي البسكويت من الفرن وتناوليه مع الشاي أو بجانب العصائر المختلفة أنت وأطفالك بالهناء.

أضرار تناول البسكوت مع الشاي