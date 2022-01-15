لؤلؤ ناصع .. بياض كالثلج لأسنانك بمكون طبيعي 100% قولي وداعًا لإصفرار الأسنان وتراكم الجير

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عمر شويل - جدة لؤلؤ ناصع .. بياض كالثلج لأسنانك بمكون طبيعي 100% قولي وداعًا لإصفرار الأسنان يتطلع الكثيرين إلى الحصول على اسنان قوية وسليمة ناصعة البياض، ويلجأون إلى الكثير من الطرق للتخلص من تلك المشكلة ألا وهي الأصفرار وتراكم الجير، فمما لاشك فيه أن صحة الأسنان وقوتها هى انعكاس لمدى صحة الجسم بشكل عام، علمًا بإن العامل الأساسي في ظهور ذلك الإصفرار هو وجود نوع معين من البكتيريا، لذا من خلال مقالنا هذا سوف نستعرض بشكل واضح أهم الطرق التي نالت استحسان من قاموا بتجربتها وأثبتت فعالية ملحوظة في التخلص من الاصفرار وتراكم الجير.

قشر الليمون لتبييض الأسنان

تلعب قشور الليمون دورًا فعال في إزالة اصفرار الأسنان وتبييضها، وذلك عند المواظبة على استخدامها بشكل شبه يومي، وسوف تلاحظين الفرق بشكل سريع.

الفراولة لتبييض الأسنان

تُعظ الفراولة ذات أهمية كبيرة لمعالجة الأسنان و اللثة والتخلص من الإصفرار الموجود بالأسنان، وذلك راجعًا إلى احتوائها على الكثير من العناصر الغذائية والطبيعية، ويتم استخدامها بكل سهولة وذلك عن طريق تقطيع ثمرة الفراولة إلى شرائح ومن ثم فرك الأسنان بها، مع الاستمرار على ذلك تُصبح أسنانك ناصعة البياض مع امتلاك لثة قوية

وصفة قشور الموز

لقشور الموز قدرة هائلة على تبييض الأسنان، ويرجع ذلك إلى احتوائها على معادن متعددة كالماغنسيوم والبوتاسيوم، ومن المتعارف عليه أن تلك المعادن يتم امتصاصها بواسطة الأسنان ولإستخدام تلك الوصفة عليكم بإتباع الخطوات التالية :

اختيار الموز الطازج واستخدامه قشوره

عقب تقشيرها مباشرةً يتم فرك الأسنان بها من الداخل.

ابقي الفم مفتوحًا عند وضع قشر الموز، مع مراعاة ابتعاد الشفاه قدر الإمكان عن الأسنان.

يتم ترك القشرة مدة لا تقل عن خمس دقائق.

عقب ذلك يتم غسل الأسنان جيدًا بالماء.

وصفة طبيعية فعالة لإزالة جير الأسنان

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي أثبتت قدرتها على التخلص من الجير المتراكم بالأسنان، ومن أبرز تلك الوصفات وصفة الخل الأبيض مع محلول الماء والملح

وتتكون تلك الوصفة من :

خل أبيض مقدار ملعقتان

ملح

كوب من الماء الدافئ

يتم تحضير تلك الوصفة واستخدامها كالتالي:

يتم خلط المكونات التالية وتقليبهم جيدًا حتي تمام التجانس و ذوبان الملح

عقب ذلك يتم الغرغرة بواسطة المحلول.

لتحقيق النتيجة المرجوة يتم استخدام المحلول يوميًا بمعدل مرة واحدة.

اصفرار الأسنان وأهم أسبابه

هناك مجموعة من الأسباب تقف وراء اصفرار الأسنان ويُمكن تلخيصها في النقاط التالية: