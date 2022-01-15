لازم تجربيها.. كيكة الزبادى الاقتصادية الخطيرة فى الخلاط تحضر فى دقيقتين هشة وخفيفة كالقطن

لازم تجربيها.. كيكة الزبادى الاقتصادية الخطيرة ، كيكه الزبادي من أفضل أنواع الكيك بشكل عام لأنها كيكة طرية يتم تناولها في الصباح الباكر مع فنجان من القهوة أو كوب من الشاي تعددت في جميع الاماكن اذا كانت في الحفلات أو الرحلات أو المنازل كيكه الزبادي من أفضل انواع كيك بشكل عام التي يمكن أيضا أن تقومى بتحضيرها في أي وقت من الأوقات هي لا تكلفك الكثير ولكنها يمكن أيضا أن يتم تحضيرها في وقت قليل جدا.

لازم تجربيها.. كيكة الزبادى الاقتصادية الخطيرة

كيك الزبادي يعد من افضل انواع كيك والتي تتميز بطعمها الشهي، لذا عزيزتي يمكنك أيضا أن تقومي بتحضير الكيك كيكة الزبادي من خلال السطور القادمة:-

المكوّنات

ثلاثة بيضات.

2 ملعقة من الحليب البودر.

كوب من الزبادي.

كوب من السكر.

نصف ملعقة من الملح.

باكو من البيكنج باودر.

ملعقتين من الفانيليا السائلة.

2 كوب ونصف من الدقيق

طريقة التحضير

أولا يجب أن نقوم بتشغيل الفرن قبل تحضير المكونات.

ثم بعد ذلك نقوم باخراج جميع المكونات من الثلاجة قبل التحضير لمدة ساعتين.

ثم بعد ذلك نقوم باضافة الدقيق في وعاء.

ولابد أن نقوم باضافة البيكنج بودرو الفانيليا .

ثم نضيف بعد ذلك الزبادي والبيض .

يبدأ بخلط جميع المكونات فى استخدام الخلاط الكهربائي.

وبعد ذلك نقوم باضافة البيكنج صودا

حتى ترتفع الكيكه وتصبح على.

نبدأ بوضع هذا المزيج في الصينية خدمة 15 دقيقة.

ويتم بعد ذلك إخراجها

كيكة الزبادى لايت

تؤدي كيكه الزبادي من أفضل انواع الكيك المميز ولكن بالاخص بعض الاشخاص يعانون من الحمية الغذائية لذلك ترغب في تناول كيكة الزبادي اللايت لذلك طريقة تحضير قد تكون في التالي

المقادير:

2 كوب ونصف من الدقيق يعادل 250 غرام.

ثلاثة أكواب من السكر البودر.

خمس بيضات.

2 علبة من الزبادي ويفضل ان يكون لايت.

ملعقة من الفانيليا.

نصف ملعقة ملح.

ملعقة من البيكنج بودر.

التوت الأسود نصف كوب

طريقة التحضير: