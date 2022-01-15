وداعا الشعر الابيض.. مكون سري ضعيه على الشعر للتخلص من الشيب نهائيا بدون عودته مرة أخرى

وداعا الشعر الابيض.. مكون سري ضعيه على الشعر للتخلص من الشيب نهائيا إلى كل امرأة تبحث عن طريقة للتخلص من آثار الشيب التي تتمثل في ظهور الشعر الأبيض سواء في كل الشعر أو بعض البصيلات إليكم طريقة التخلص من الشعر الأبيض بملعقة ملح واحدة فقط وتدوم الوصفة لفترة طويلة بحيث لا تكلفك عناء تحضيرها في فترات زمنية متقاربة، فمع مرور الوقت أو بسبب هموم الزمان تبدأ شعيرات الشعر الأبيض تظهر وتشعر المرأة بأن ظهور الشعر الأبيض هو نهاية الحياة ولتلك النساء بالتحديد أكتب لكن هذا المقال.

مكون سري ضعيه على الشعر للتخلص من الشيب نهائيا

مكونات الخلطة

كمية من الخل الأبيض.

ملعقة من زيت الخروع وأخرى من زيت الزيتون.

2 ملعقة من كريم الفازلين الطبي.

جل صبار.

ملعقتان من نشا الذرة الأبيض.

ملعقة واحدة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

صودا الخبز.

خطوات عمل الطريقة

يمكنكم استخدام المكونات السابقة لعمل خلطة للقضاء على الشعر الأبيض في وقت قصير ولمدة طويلة باتباع الخطوات التالية:-

أحضري وعاء مناسب وقومي بوضع المكونات كلها مع بعضها البعض وقلبيها جيدًا حتى تمتزج ببعضها.

بعد ذلك قومي بوضعها في حمام مائي حتى تسخن قليلًا وتذوب وتصبح سائلة إلى أكبر قدر.

استمري في تقليب الخليط حتى تحصلي على قوام سائل يشبه السيروم المتعارف عليه.

صففي شعرك جيدًا وابدأي في وضع الخليط على شعرك من الفروة حتى أطراف الشعر ويجب الإكثار من وضع الخليط على الشعر الأبيض الظاهر أكثر.

اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن 120 دقيقة وكلما زادت مدة تركه على الشعر يزيد المفعول والثبات.

بعد مرور الساعتين قومي بغسل شعرك بالماء البارد أو الفاتر وستلاحظين أن البصيلات البيضاء قد اختفت تمامًا.

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