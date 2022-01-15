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عمر شويل - جدة بتخافي على أولادك.... تعالى هقولك على طريقة مضمونة لعمل لانشون الفراخ في البيت بطريقة مضمونة - ثقفني
طريقة مضمونة لعمل لانشون الفراخ في البيت، يعتبر لانشون الدجاج من أنواع اللانشون المفضلة عند بعض الأشخاص أكثر من لانشون اللحم، فالَلانشون بصفة عامة هو أكلة مفضلة عند الكثيرين سواء كان كبيراً أو صغيراً، ولكن مشكلة اللانشون أن الأحاديث تكثر عنه من حيث عدم نظافته ولذلك تلجأ ربات البيوت إلى تحضير اللانشون في البيت بدلاً من منعه بشكل نهائي من البيت وحرمان عائلتها من تناوله، وسوف نوضح في هذا المقال كيفية تحضير لانشون الدجاج.
طريقة مضمونة لعمل لانشون الفراخ في البيت
يمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على لانشون الدجاج في البيت بمذاق شهي ولذيذ وهي:
مكونات عمل لانشون الدجاج
- ¼ كيلو من صدور الدجاج المفرومة.
- ¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ثلاث بيضات حجم كبير.
- قطعتين من الجبنة المثلثات.
- ½ كوب زيت.
- مكعب مرقة الدجاج.
- ½ كوب من الدقيق إلا ملعقة كبيرة نستبدلها بنشا الذرة.
- ملعقة ثوم مفروم صغيرة.
- ملعقة بصل بودرة كبيرة.
- ½ ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.
- ½ ملعقة من البابريكا صغيرة.
- ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
- ملعقة ملح صغيرة.
طريقة تحضير لانشون الدجاج
- في الكبة الكهربائية نقوم بوضع صدور الفراخ ونقوم بفرمها فرماً ناعماً.
- نضيف إلى الدجاج البيض والبهارات ومرقة الدجاج وتشغيل الكبة مرة أخرى.
- نقوم بوضع الدقيق والنشا و تشغيل الكبة مرة أخرى حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- أثناء عمل الكبة نقوم بوضع الزيت بشكل تدريجي حتى يصبح لدينا عجينة ناعمة وثقيلة.
- نقوم بإحضار كيس من البلاستيك أو الاسترتش ونخرج عجينة الدجاج من الكبة عليها ونقوم بفردهَا، وبعد ذلك نقوم بلف العجينة مع شدها والضغط عليها حتى تصبح على شكل اسطوانه.
- نقوم بغلق الأسطوانة بشكل جيد من أطرافها ومن كل الاتجاهات باستخدام الاسترتش أو الكيس البلاستيكي.
- نضع الأسطوانة داخل ورق من الألومنيوم بشكل جيد.
- نضع حلة على النار ونضيف إليها كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى تغلي ثم نضيف إليها ورق اللورا والحبهان، ثم نضيف إليها اللانشون ونقوم بتغطية الحلة وترك اللانشون حتى ينضج تماماً يمكن أن يحتاج إلى ساعة وربع حتى ينضج.
- أثناء عملية التسوية يجب التأكد من أن الماء يغطي اللانشون وتزويده عندما يقل في كل مرة.
- نخرج اللانشون من الماء وتركه حتى يبرد ثم نقوم بإزالة ورق الألومنيوم والاسترتش وندخله الثلاجة حتى يتماسك ثم يتم تقطيعه.
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