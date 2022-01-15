بتخافي على أولادك.... تعالى هقولك على طريقة مضمونة لعمل لانشون الفراخ في البيت بطريقة مضمونة

طريقة مضمونة لعمل لانشون الفراخ في البيت، يعتبر لانشون الدجاج من أنواع اللانشون المفضلة عند بعض الأشخاص أكثر من لانشون اللحم، فالَلانشون بصفة عامة هو أكلة مفضلة عند الكثيرين سواء كان كبيراً أو صغيراً، ولكن مشكلة اللانشون أن الأحاديث تكثر عنه من حيث عدم نظافته ولذلك تلجأ ربات البيوت إلى تحضير اللانشون في البيت بدلاً من منعه بشكل نهائي من البيت وحرمان عائلتها من تناوله، وسوف نوضح في هذا المقال كيفية تحضير لانشون الدجاج.

طريقة مضمونة لعمل لانشون الفراخ في البيت

يمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على لانشون الدجاج في البيت بمذاق شهي ولذيذ وهي:

مكونات عمل لانشون الدجاج

¼ كيلو من صدور الدجاج المفرومة.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلاث بيضات حجم كبير.

قطعتين من الجبنة المثلثات.

½ كوب زيت.

مكعب مرقة الدجاج.

½ كوب من الدقيق إلا ملعقة كبيرة نستبدلها بنشا الذرة.

ملعقة ثوم مفروم صغيرة.

ملعقة بصل بودرة كبيرة.

½ ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

½ ملعقة من البابريكا صغيرة.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملعقة ملح صغيرة.

طريقة تحضير لانشون الدجاج