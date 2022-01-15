نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز خطير في بيتك يمنع تساقط الشعر ويكثف الشعر وينبت الفراغات ويطول الشعر بسرعه في المقال التالي
كنز خطير في بيتك يمنع تساقط الشعر وينبت الفراغات، يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الشعر القصير، ويعاني بعض الرجال أيضاً من مشكلة الصلع وكلاهما يبحثان عن طرق مختلفة تساهم في تطويل الشعر و تكثيفه وعلاج مشكلة الصلع، حيث أن كلا المشاكل تسبب إحراج كبير لمن يعاني منها، كما أن هناك الكثير من المنتجات الطبية التي تساهم في حل هذه المشكلات ولكن تكون مكلفة لبعض الأشخاص، وسوف نوضح في هذا المقال كيفية تطويل الشعر وعلاج الصلع بطرق طبيعية.
كنز خطير في بيتك يمنع تساقط الشعر ويكثف الشعر
هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها في تطويل الشعر وعلاج الصلع ومنها:
وصفة زيت الزيتون والفلفل الأخضر
يعتبر زيت الزيتون من الزيوت المفيدة للشعر وتساهم في تطويلها، كما أن الفلفل الأخضر أيضاً يحتوي على فيتامينات مفيدة للشعر ويتم تطبيق الوصفة عن طريق التالي:
مكونات وصفة الثوم لتطويل الشعر
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- حبة من الفلفل الأخضر.
- 3 فصوص من الثوم.
- ملعقة من زيت الخروع.
ريقة تحضير وصفة الثوم لتكثيف الشعر
- في إناء يتم بشر حبة الفلفل الأخضر لتكون قطع صغيرة جداً.
- يتم بعد ذلك إضافة زيت الزيتون إلى الفلفل الأخضر ومزجهم جيداً.
- يتم تقطيع الثوم إلى شرائح وإضافته إلى الخليط السابق.
- يتم وضع زيت الخروع إلى المكونات ونقلبهم جيداً.
- في إناء آخر يتم وضع كمية من الماء الدافئ ونضع الإناء الموجود به الخليط بداخلها.
- ونقوم بتقليب المكونات حتى يصبح الخليط دافئاً لكي تخرج الزيوت الموجودة في الثوم والفلفل في الوصفة.
- يتم بعد ذلك سكب المكونات في برطمان مغلق بإحكام ونتركه لمدة أسبوع كامل في مكان مغلق، لكي تتفاعل المكونات مع بعضها البعض وتكون نتيجتها فعالة للشعر.
- بعد مرور الأسبوع نقوم بتصفية الخليط من المكونات الموجودة به.
- يتم استخدام الزيت المتبقي بعد تصفيته على الشعر وذلك عن طريق دهن فروة الرأس بالكامل بهذا الزيت.
- ثم يتم تغطية الشعر بالاستريتش ويترك لمدة ساعتين على الشعر.
- بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء والشامبو.
- يمكن تكرار الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع حتى يتم الحصول على النتيجة المرغوب بها في تطويل الشعر وتكثيفه وإنبات الفراغات
- مع تكرار استخدام الوصفة سوف تلاحظين بدء نمو الشعر وتطويله.
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