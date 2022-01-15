كنز خطير في بيتك يمنع تساقط الشعر ويكثف الشعر وينبت الفراغات ويطول الشعر بسرعه 

كنز خطير في بيتك يمنع تساقط الشعر وينبت الفراغات، يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الشعر القصير، ويعاني بعض الرجال أيضاً من مشكلة الصلع وكلاهما يبحثان عن طرق مختلفة تساهم في تطويل الشعر و تكثيفه وعلاج مشكلة الصلع، حيث أن كلا المشاكل تسبب إحراج كبير لمن يعاني منها، كما أن هناك الكثير من المنتجات الطبية التي تساهم في حل هذه المشكلات ولكن تكون مكلفة لبعض الأشخاص، وسوف نوضح في هذا المقال كيفية تطويل الشعر وعلاج الصلع بطرق طبيعية.

كنز خطير في بيتك يمنع تساقط الشعر ويكثف الشعر

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها في تطويل الشعر وعلاج الصلع ومنها:

وصفة زيت الزيتون والفلفل الأخضر

يعتبر زيت الزيتون من الزيوت المفيدة للشعر وتساهم في تطويلها، كما أن الفلفل الأخضر أيضاً يحتوي على فيتامينات مفيدة للشعر ويتم تطبيق الوصفة عن طريق التالي:

مكونات وصفة الثوم لتطويل الشعر

نصف كوب من زيت الزيتون.

حبة من الفلفل الأخضر.

3 فصوص من الثوم.

ملعقة من زيت الخروع.

ريقة تحضير وصفة الثوم لتكثيف الشعر ريقة تحضير وصفة الثوم لتكثيف الشعر