“فكرة عبقرية” الثوم في الفرن طريقة جديدة اغلي من الذهب اتحداكي هتقومي تعمليها فورا

“فكرة عبقرية” الثوم في الفرن طريقة جديدة اغلي من الذهب من الوصفات الجديدة علينا والغريبة هي وصفة الثوم في الفرن، فمن الغريب أن نقوم بشوي الثوم والمتعارف عليه هو شوي البصل وليس الثوم، ووجد أن طريقة شوي الثوم هي أحد الطرق التي يتم استخدامها في بعض الوصفات الطبية لما له من فوائد صحية عديدة لا يمكن حصرها، ويتم إدخال الثوم في العديد من وصفات الأكل حيث أنه يعطي الأكل نكهة مميزة وخاصة الملوخية كما أن له فوائد أخرى سنقوم بذكرها لكم في سطور مقالنا التالية.

الثوم في الفرن طريقة جديدة اغلي من ذهب

مكونات الوصفة:-

زيت زيتون.

رأس ثوم كبيرة.

خطوات التحضير:-

قومي بتقشير الثوم وأزيلي رأس الثوم من أعلى ولكن لا تقشريه حتى النهاية اتركي القشرة الخارجية عليه.

قومي بالكشف عن الفص برفق ولكن ليس كثيرًا وضعي الحبات في صينية فرن .

أضيفي على صينية الثوم رشة من زيت الزيتون على كل حبة منفصلة وادهنيها جيدًا.

باستخدام ورق القصدير قومي بتغطية أوراق الثوم وضعي الصينية داخل الفرن على درجة حرارة مناسبة.

اتركي الصينية داخل الفرن لمدة من نصف ساعة إلى ساعة إلا ثلث حتى يتحول لون الثوم الأبيض إلى اللون البني وتصبح الحبة طريقة قليلًا.

اتركي الصينية حتى تبرد وابدئي في تناول الثوم المشوي المحمر.

أهم فوائد الثوم المشوي الصحية