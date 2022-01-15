نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فكرة عبقرية” الثوم في الفرن طريقة جديدة اغلي من الذهب اتحداكي هتقومي تعمليها فورا في المقال التالي
عمر شويل - جدة "فكرة عبقرية" الثوم في الفرن طريقة جديدة اغلي من الذهب اتحداكي هتقومي تعمليها فورا - ثقفني
“فكرة عبقرية” الثوم في الفرن طريقة جديدة اغلي من الذهب من الوصفات الجديدة علينا والغريبة هي وصفة الثوم في الفرن، فمن الغريب أن نقوم بشوي الثوم والمتعارف عليه هو شوي البصل وليس الثوم، ووجد أن طريقة شوي الثوم هي أحد الطرق التي يتم استخدامها في بعض الوصفات الطبية لما له من فوائد صحية عديدة لا يمكن حصرها، ويتم إدخال الثوم في العديد من وصفات الأكل حيث أنه يعطي الأكل نكهة مميزة وخاصة الملوخية كما أن له فوائد أخرى سنقوم بذكرها لكم في سطور مقالنا التالية.
الثوم في الفرن طريقة جديدة اغلي من ذهب
مكونات الوصفة:-
- زيت زيتون.
- رأس ثوم كبيرة.
خطوات التحضير:-
- قومي بتقشير الثوم وأزيلي رأس الثوم من أعلى ولكن لا تقشريه حتى النهاية اتركي القشرة الخارجية عليه.
- قومي بالكشف عن الفص برفق ولكن ليس كثيرًا وضعي الحبات في صينية فرن .
- أضيفي على صينية الثوم رشة من زيت الزيتون على كل حبة منفصلة وادهنيها جيدًا.
- باستخدام ورق القصدير قومي بتغطية أوراق الثوم وضعي الصينية داخل الفرن على درجة حرارة مناسبة.
- اتركي الصينية داخل الفرن لمدة من نصف ساعة إلى ساعة إلا ثلث حتى يتحول لون الثوم الأبيض إلى اللون البني وتصبح الحبة طريقة قليلًا.
- اتركي الصينية حتى تبرد وابدئي في تناول الثوم المشوي المحمر.
أهم فوائد الثوم المشوي الصحية
- يعزز عمل الجهاز المناعي للإنسان حيث أنه غني بالمواد التي تعمل كمضادات حيوية ومضادات للفيروسات والميكروبات مثل مادة الأليسين التي تقاوم البكتيريا والفيروسات.
- تناول الثوم المشوي يقلل من احتقان الأنف والزور ويقي من نزلات البرد ومشاكل الجيوب الأنفية.
- له فعالية على القضاء على خلايا السرطان الخبيثة التي تتكون داخل الجسم وتتسبب في الإصابة بأمراض وأورام سرطانية.
- يحمي الجهاز الهضمي وتعزز عمله وتساعد في عملية الهضم وتحل مشاكل المعدة والاضطرابات التي تحدث لها.
- يعمل الثوم بشكل عام سواء مشوي أو نيء على ضبط مستوى الكولسترول في الدم ويقي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والقلبية.
- مفيد جدًا للبشرة ونضارتها حيث أنه يعمل على تنعيم البشرة وإمدادها بالماء الذي يحمي من جفافها وكذلك مفيد لمعظم مشاكل الشعر.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ