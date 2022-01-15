وأخيراً جبتكلم السر في مكون واحد بس سر عمل لانشون الدجاج واللحم في البيت زي المصانع بالضبط بطريقة مضمونة وأمنه

سر عمل لانشون الدجاج واللحم في البيت، دائمًا ما نقوم بشراء لانشون من المحلات والسوبر ماركت لكن لا نعرف مكوناتها أو كيف صنعت والبعض منها يكون مجهول المصدر، واللانشون هو أكلة مفضلة لدى الأطفال والكبار لذا اليوم سنقوم بعمل لانشون الدجاج واللحمة صحي وطبيعي في المنزل.

سر عمل لانشون الدجاج واللحم في البيت

سوف نقدم لكم طريقة تحضير لانشون الدجاج واللحم في البيت بطريقة سهله وبسيطة

طريقة عمل لانشون الدجاج

سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير لانشون الدجاج بمكونات موجودة في كل منزل وبطريقة سهله وبسيطة في تحضيره

مكونات عمل لانشون الدجاج

نصف كيلو من صدور الدجاج.

3 قطع من جبنه المثلثات.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

كوب إلا ربع من الزيت.

أربع بيضات.

ملعقتين من النشا.

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقتين صغيرتين من بصل البودر.

ملعقة من الملح.

مقدار ملعقة ثوم بودر.

ملعقة من بهارات الدجاج.

زنجبيل.

طريقة تحضير لانشون الدجاج

نقوم بفرم صدور الفراخ في وعاء عميق.

ثم نقوم بوضع البيض والفلفل الأسود والملح وملعقتين بصل البودرة وملعقة الثوم البودر والزنجبيل وبهارات الدجاج.

نضربهم جيداً بمضرب كهربائي في كبة مخصصة لفرم اللحم نقوم بوضع الخليط مع صدور الفراخ المفرومة وخلطهم جيداً.

نضيف كوب الدقيق وملعقتين النشا وجبن المثلثات للخليط مفروم الدجاج ونستمر في الخلط إلى أن يمتزج جيداً ويصبح قوامها ثقيل مثل الكريمة لكن بصورة سائلة.

نضع الخليط في كيس نايلون ونحكم غلقها، ثم نقوم بلفها بورق سلوفات، ونحكم غلقها من الأطراف.

نضع الخليط بعد تغليفه في وعاء فيه مياه ساخنة حد الغليان ثم نضع في المياه ملح.

نترك المياه تغلي لمدة ساعة ونصف بعد تمام النضج نخرج اللانشون ونزيل ورق السلوفات نتركه بالنايلون لمدة قليلة ثم نزيل النايلون ونضعها في البراد لمدة ساعة، ثم نقوم بتقطيعه.

طريقة عمل لانشون اللحمة

أسهل طريق لعمل لانشون اللحمة في البيت

مكونات عمل لانشون اللحمة

كيلو من اللحم المفروم.

5 قطع جبنة مثلثات.

بيضتان.

ملعقة بابريكا.

ملعقتين صغيرتين من الثوم.

مقدار ملعقتين صغيرتين من البصل البودر.

ملعقتين صغيرتين من الفلفل الأسود.

ملعقتين صغيرتين من الملح.

طريقة تحضير لانشون اللحمة