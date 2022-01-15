“أسرار وتكات بيتزا المحلات”.. حضري أحلي بيتزا لولادك في البيت وبطعم أحلي من المحلات

البيتزا تعتبر من الوجبات الإيطالية المختلفة والمتميزة التي تحظى على إعجاب العديد من الأشخاص سواء كانوا كبار أو أطفال، فهي تعتبر من الوجبات التي يسهل تحضيرها بشكل سهل وسريع، وللبيتزا أنواع نكهات متعددة وكثيرة، كطعم الجبنة أو الدجاج أو اللحمة وغيرها من الأطعم.

طريقة عمل عجينة البيتزا

المكونات:

مقدار من السكر بما يعادل نصف ملعقة صغيرة.

4 كؤوس من الدقيق.

خميرة فورية بما يعادل ملعقة ونصف.

زيت بمقدار نصف كأس.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

القليل من الملح.

كأس ونصف من الماء الدافئ.

كيفية عمل عجينة البيتزا

مزج المكونات مع بعضها البعض باستخدام المضرب اليدوي في إناء.

إضافة الزيت والماء والحليب مع خلطها جيداً لفترة تصل إلى 10 دقائق.

ترك العجينة في مكان دافئ لفترة تقدر بنحو ساعتين، حتى تهدأ.

كيفية عمل البيتزا بالجبن

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من صوص البيتزا.

مقدار من الجبنة الرومي بما يعادل 100 جرام.

مقدار من الزيتون الأسود بما يعادل 100 جرام.

جبنة موزاريلا بما يعادل 150 جرام.

جبنة كيري بما يعادل 100 جرام.

ثمرتين من البصل المقطع إلى عدة شرائح.

رشة من الزعتر.

كيفية التحضير

وضع صوص البيتزا وبعد ذلك يتم غرز العجينة باستخدام شوكة، لوضع ثقوب صغيرة بها، ومن ثم يتم إضافة البصل والزيوت إليها.

وضع جميع أنواع الجبنة على العجينة، مع إضافة كمية من الزعتر على العجينة في النهاية.

وضع البيتزا على النار، لتصبح ناضجة خلال الفترة التي تنضج بها البيتزا، بشرط ألا تتجاوز نصف ساعة.

طريقة عمل البيتزا بالخضار

المكونات:

مقدار جبنة من الموزاريلا بما يعادل 150 جرام.

3 ثمرات من الطماطم مقطعة إلى شرائح.

ثلاث ملاعق من الصلصة.

3 ثمرات من الفلفل الملون.

كرافس أو بروكلي بما يعادل 100 جرام.

ثمرتين من البصل المقطع إلى شرائح.

مقدار من الزيتون.

5 ملاعق من المشروم.

كيفية التحضير