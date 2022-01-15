نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أحلي طعم مخلل”.. حضري مخلل الفلفل الحار المقرمش بطريقة مفيش اسهل من كدة في المقال التالي
هناك الكثير من الناس العاشقة الفلفل الحامي، وخاصتًا إذا كان مخلل، بالفعل فهو له طعم رائع ومميز، ويساعد في فتح الشهية بشكل كبير، ويتم استخدامه في الساندوتشات السريعة، ليعطي لها افضل مذاق، وسوف تساعد كل ربة منزل تود تحضير مخلل الفلفل اللذيذ في المنزل، وسوف نعرض خطوات تحضيره بكل سهولة من خلال هذا المقال.
طريقة عمل مخلل الفلفل الحار بكل سهولة
مخلل الفلفل له نكهه وطعم قد يختلف عن غيرة، وقد يرجع ذلك لطعمه الحار، كما أنه له العديد من الفوائد المختلفة للجسم، فهو من أكثر الأطعمة التي قد تساعد في التخلص من الكوليسترول الضار في الدم، كما أنه له القدرة على منع تكون الجلطات في الدم، وطريقة عمله في المنزل من أبسط الطرق وهي كالآتي
مكونات عمل مخلل الفلفل الحار
- كيلو من الفلفل الاخضر الحار صغير الحجم.
- اربع فصوص من الثوم المقطع شرائح.
- كوب من الخل الابيض.
- ثلاث ملاعق من الملح.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- اربع اكواب من الماء.
طريقة التحضير
- اغسلي الفلفل قبل اي شيء جيدًا بالماء واتركيه حتى يصفى.
- قومي وشقي الفلفل نصفين بالطول بدون فصل الجزئين عن بعض.
- احضري برطمان مناسب من حيث الحجم للكمية.
- أضيفي بداخل البرطمان الفلفل.
- أضيفي إليه شرائح الثوم بشكل مختلط حتى يكون شامل كل الأركان.
- احضري وعاء أضيفي بداخله كمية المياه التي تم تجهيزها.
- أضيفي بعد ذلك بداخل الماء الملح والسكر، والخل.
- قلبي المكونات جيدًا حتى تذوب ظل المكونات.
- ارفعي الوعاء على النار.
- اتركيه حتى يتم الغليان، ثم ارفعيه واتركيه أيضًا حتى يبرد.
- صبي خليط المياه المالحة الى البرطمان.
- قلبي المكونات كلها بملعقة خشبية حتى يصل إلى أسفل البرطمان.
- لابد أن يغطي خليط المياه كل كمية الفلفل بشكل كافي.
- غطي البرطمان جيدًا بعد الانتهاء، وغلفيه.
- اتركي الخليط في مكان مظلم ودافيء لمدة عشرة ايام، وهذه المدة كافيه حتى ينضج فيها الفلفل ويصبح جاهز لتناوله.
- تذوقي المخلل للتأكد من النضج.
- ثم قومي بوضع المخلل في علب ثلاجة مع وضع كمية من المياه أيضًا.
- تغلق العلب، ويتم حفظها بداخل الثلاجة حتى لا يفسد الفلفل، ولا سيتكون على سطح البرطمان طبقة من الرغاوى البيضاء.
- هكذا أصبح جاهز للاستخدام في اي وقت.
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