“أحلي طعم مخلل”.. حضري مخلل الفلفل الحار المقرمش بطريقة مفيش اسهل من كدة

هناك الكثير من الناس العاشقة الفلفل الحامي، وخاصتًا إذا كان مخلل، بالفعل فهو له طعم رائع ومميز، ويساعد في فتح الشهية بشكل كبير، ويتم استخدامه في الساندوتشات السريعة، ليعطي لها افضل مذاق، وسوف تساعد كل ربة منزل تود تحضير مخلل الفلفل اللذيذ في المنزل، وسوف نعرض خطوات تحضيره بكل سهولة من خلال هذا المقال.

طريقة عمل مخلل الفلفل الحار بكل سهولة

مخلل الفلفل له نكهه وطعم قد يختلف عن غيرة، وقد يرجع ذلك لطعمه الحار، كما أنه له العديد من الفوائد المختلفة للجسم، فهو من أكثر الأطعمة التي قد تساعد في التخلص من الكوليسترول الضار في الدم، كما أنه له القدرة على منع تكون الجلطات في الدم، وطريقة عمله في المنزل من أبسط الطرق وهي كالآتي

مكونات عمل مخلل الفلفل الحار

كيلو من الفلفل الاخضر الحار صغير الحجم.

اربع فصوص من الثوم المقطع شرائح.

كوب من الخل الابيض.

ثلاث ملاعق من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

اربع اكواب من الماء.

طريقة التحضير