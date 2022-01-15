أقوي كيراتين لفرد الشعر الخشن في البيت يعالج جميع مشاكل الشعر بدون كوافيرات

أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن في البيت يعد كيراتين فرد الشعر هو الطريقة المنتشرة حاليًا بين الفتيات وخاصة الفتاة المقبلة على الزواج تقوم بعمل جلسات للكيراتين حتى تفرد شعرها إذا كان مجعدًا أو إذا كان يعاني من مشاكل التقصف أو الهيشان، ويعد الكيراتين أساسًا مادة طبيعية موجودة في الشعر حيث تقوي بصيلة الشعر وتغلفها وتحميها من أي عوامل خارجية ضارة مثل الجو المتقلب أو الشمس وغيرها، ولكن يتم عملت جلسات الفرد بإضافة مواد كيميائية أو مواد تساعد في الفرد بشكل أكبر.

أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن في البيت

يمكنك عمل الكيراتين للشعر من خلال اتباع الخطوات التالية:-