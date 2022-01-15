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عمر شويل - جدة أقوي كيراتين لفرد الشعر الخشن في البيت يعالج جميع مشاكل الشعر بدون كوافيرات - ثقفني
أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن في البيت يعد كيراتين فرد الشعر هو الطريقة المنتشرة حاليًا بين الفتيات وخاصة الفتاة المقبلة على الزواج تقوم بعمل جلسات للكيراتين حتى تفرد شعرها إذا كان مجعدًا أو إذا كان يعاني من مشاكل التقصف أو الهيشان، ويعد الكيراتين أساسًا مادة طبيعية موجودة في الشعر حيث تقوي بصيلة الشعر وتغلفها وتحميها من أي عوامل خارجية ضارة مثل الجو المتقلب أو الشمس وغيرها، ولكن يتم عملت جلسات الفرد بإضافة مواد كيميائية أو مواد تساعد في الفرد بشكل أكبر.
أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن في البيت
يمكنك عمل الكيراتين للشعر من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- قومي بغسل شعرك بالماء الدافئ والشامبو وقومي بتدليكه جيدًا حتى يتخلص الشعر من أي زيوت أو كريمات كانت موضوعة عليه قبل الغسل.
- اتركي الشامبو لمدة خمس دقائق على شعرك حتى تتأكدي من إزالة أي زيوت وقومي بشطف شعرك بالماء وإزالة الشامبو.
- باستخدام السشوار أو ترك الشعر قليلًا حتى يجف من الماء تمامًا أو على الأقل بنسبة كبيرة جدًا تصل إلى 90% وذلك بحسب نوع الكيراتين التي ستقومين باستخدامه.
- قسمي شعرك إلى أجزاء متساوية حوالي سبعة أجزاء حتى تبدئي في أول جلسات علاج الشعر وفرده.
- قومي باتباع التعليمات المكتوبة على علبة الكيراتين التي تستخدمينه حتى لا تضري شعرك فيجب الاهتمام بالتعليمات جيدًا.
- ارتدي قفازات طبية قبل أن تبدئي في الجلسة واحرصي على ألا تلامس يديك أو جسدك الوصفة حتى لا تصابي بالتلوث.
- قومي بوضع المنتج على شعرك بشكل متساوي وافرديه على شعرك بالمشط أو بالفرشاة واستمري بالفرد لكل خصلة وغلفيها جيدًا بالكيراتين من الفروة حتى الأطراف.
- بعد ذلك قومي بتغطية شعرك بغطاء الشعر البلاستيكي لمدة نصف ساعة كاملة أو على حسب كل علاج.
- وباستخدام السشوار أي أي مجفف للشعر قومي بتجفيف شعرك قبل أن تغسليه حيث أنه هناك أنواع علاجات تمنعك من الغسل وأخرى تحفز على الغسل.
- اضبطي مكواة الفرد على درجة الحرارة المناسبة بحسب شعرك ونسبة التجاعيد به وافرديه أكثر من مرة حتى تتأكدي من أن الشعرة تم كويها بالكامل بحيث لا تعود معرجة.
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