هاتى بصله وتعالى أقولك سر ماء البصل في تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات في أسبوع واحد بس شرك هيطول بجنون

سر ماء البصل في تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات، يعتبر الشعر الطويل من علامات الجمال عند المرأة ولذلك تريد كل امرأة أن يكون شعرها طويلاً وناعماً حتى يزيد ذلك من جمالها، وهناك عدد كبير من النساء يعانون من قصر الشعر أو عدم نمو الشعر بالشكل الكافي، كما أنه يوجد الكثير من المنتجات التي يمكن أن تساهم في تطويل الشعر ولكن سوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن استخدام البصل مو من أجل تطويل الشعر ليكون وصفة طبيعية سهل تنفيذها لكل الأشخاص.

سر ماء البصل في تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات

توجد العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدام البصل فيها من أجل تطويل الشعر وتكثيفه ومنها:

عصير البصل لتطويل الشعر وتكثيف

يمكن استخدام عصير البصل من أجل تطويل الشعر ويتم ذلك عن طريق فرم أربع أو خمس بصلات ونضيف إليها لتر من الماء ونضعها على النار حتى يتم سلق البصل وبعدها نتركه حتى يبرد تماماً.

ويتم ذلك عن طريق فرم أربع أو خمس بصلات ونضيف إليها لتر من الماء ونضعها على النار حتى يتم سلق البصل وبعدها نتركه حتى يبرد تماماً. وبعدها نقوم بتصفية الخليط من أي شوائب ثم نقوم باستخدام الماء المتبقي ويشطف الشعر به.

وبعدها نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو، ويمكن تكرار الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية في تطويل وتكثيف الشعر

البصل والثوم لتطويل وتكثيف الشعر

يعتبر الثوم أيضاً من الأشياء الفعالة في الكثير من الوصفات المفيدة للشعر وتعمل على تكثيف وتطويل الشعر ، ويتم استخدام وصفة البصل والثوم عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من عصير البصل إلى ملعقة صغيرة من عصير الثوم وملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً.

، ويتم استخدام وصفة البصل والثوم عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من عصير البصل إلى ملعقة صغيرة من عصير الثوم وملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً. ثم يتم تطبيق الخليط على فروة الرأس وتدليك الفروة بهذا المزيج في حركات دائرية.

ونقوم بترك الخليط على الشعر لمدة ساعة على الأقل ثم بعدها نقوم بغسل الشعر بالشامبو.

البطاطس والبصل لتطويل الشعر

لتجهيز هذه الوصفة نحتاج إلى ملعقتين كبيرتين من عصير البطاطس ونخلطها مع ملعقة كبيرة من عصير البصل حتى يصبح الخليط ناعماً، ثم يتم وضع هذا الخليط على فروة الرأس وتدليك الشعر باستخدام هذا الخليط في شكل دائري لمدة لا تقل عن عشر دقائق، وبعدها يتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم وصفات مختلفة يمكن استخدام البصل فيها من أجل تطويل الشعر وتكثيفه، يمكن تنفيذ الطريقة التي تريدين تجربتها وتنفيذها للشعر وسوف تحصلين على نتيجة فعالة ومرضية.