ايه اللي هيحصل لشعرك لو غسلتيه كل يوم!

غسل الشعر كل يوم مش افضل عادة ممكن تعمليها ، لان غسله عدد مرات كتير او بشكل يومي ممكن يضر الشعر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على اضرار غسل الشعر كتير ، وايه الحلول لكل مشكلة ، وهنشوف بعض الوصفات الطبيعية اللي هتحافظ على شعرك صحي.

اضرار غسل الشعر كتير:

1- لون الصبغة هيروح بسرعة:

البنات اللي بيحبوا دايما يغيروا اللوك ويصبغوا شعرهم ، هتبقي محتاجة انك تعيدي النظر في عدد مرات غسل شعرك ، لان غسل الشعر عدد مرات كتير هيخلي لون الصبغة يروح او يخف بشكل اسرع.

– الحل: جربي تغسلي شعرك كل 3 ايام ، واستخدمي نوع الشامبو المناسب للشعر المصبوغ ، ده هيساعد على الحفاظ على اللون فترة اطول.

2- شعرك هيبقى جاف اكتر:

الشعر الجاف او المجعد هو واحدة من العلامات اللي تقولك انك بتغسلي شعرك كتير ، معظم انواع الشامبو بتحتوي على مواد كيميائية اسمها الكبريتات ، والمادة دي هي اللي بتزيل الزيوت والاوساخ وبتساعد على تنضيف الشعر ، وبالتالي هي هتنضف الشعر بشكل فوري ولكن هتضره على المدى الطويل ، لان لو جردتي شعرك من الزيوت الطبيعية بتاعته ، ده هيسبب جفاف فروة الراس والشعر نفسه.

– الحل: بغض النظر عن تغيير عدد مرات غسل الشعر ، جربي استخدام منتجات ترطيب الشعر عشان ترجعي الرطوبة لشعرك تاني ، واختاري شامبو يكون خالي من الكبريتات والمواد الكيميائية الضاره.

3- هتلاحظي ظهور قشرة اكتر:

قشرة الراس هي حالة بتبدأ فيها فروة الراس بالحكة والتقشر ، وده بيسبب ظهور قشور بيضا في شعرك ، ولما تغسلي شعرك عدد مرات كتير فانتي كده من غير قصد بتزيلي الزيوت الطبيعية من فروة راسك ، واللي هي ضرورية للحفاظ على تغذية وصحة الشعر ، وده بدوره هيأدي لجفاف فروة راسك وانتاج قشرة اكتر.

– الحل: في بعض الاحيان الشطف البسيط للشعر بيكون كافي لازالة الزيوت الزيادة والاوساخ ، ولو بتعاني من قشرة الراس ، ممكن تجربي استخدام شامبو زيت شجرة الشاي لحد ما تتخلصي من القشرة.

4- هتعاني من تقصف وانقسام اطراف الشعر:

اطراف الشعر المقصفة بتحصل بسبب تلف الياف الشعر ، اللي موجودة عادة في نهاية الخصلة ، لو بتعاني من اطراف متقصفة انتي كده محتاجة تقليل روتين غسيل شعرك ، لانه الشعر وهو مبلول بيكون معرض اكتر للتلف ، وده السبب اللي بيخليه كل ما زاد غسله ، زادت احتمالية تكسر الياف الشعر.

– الحل: لو بالفعل عندك اطراف مقصفة ، هيكون الحل الوحيد ليها هو قصها ، بعدها جربي استخدام الشامبو الجاف في الايام الي مش هتغسلي فيها شعرك عشان تقللي المظهر الدهني للشعر.

5- شعرك هيبقى باهت ودهني:

لما تغسلي شعرك يوميا ، الغدد الدهنية هتبدأ في انتاج زيوت اكتر للتعويض عن فقدان الزيوت اللي بيتم ازالتها بالشامبو ، بالاضافة كمان ، انه حتى لو انتي شعرك دهني ، خصلة الشعر هتجف من كتر الغسيل ، وفي النهاية الغدد دي هتدرب نفسها على عدم الافراط في انتاج الزيت وهيحصل جفاف.

– الحل: حطي جدول حسب الايام اللي انتي محتاجة تغسلي فيها شعرك ، على سبيل المثال ، ممكن تغسليه في الايام اللي هتمارسي فيها رياضة او في الويك اند في اخر الاسبوع.

وصفات طبيعية لشعر صحي:

1- خل التفاح: خل التفاح ممكن انه يساعد في تغيير مستويات الاس الهيدروجيني لشعرك وفروة راسك ، وده هيأدي لتراكم اقل ومستويات زيت متوازنة اكتر ، امزجي 3 معالق كبيرة من خل التفاح مع كوباية ماية فاترة ، بعد غسل الشعر بالشامبو ، حطي المحلول ده على شعرك وافركي بيه فروة الراس ، وسيبيه من 5 – 10 دقايق وبعدها اشطفي الشعر بالماية.

2- الصبار وعصير الليمون: العنصرين مع بعض يعتبروا عامل قابض للتحكم في انتاج الدهون ، وهيحافظوا على الشعر بيلمع واقل دهنية ، امزجي 2 معلقة صغيرة من جل الصبار مع معلقة كبيرة من عصير الليمون ، وضيفي عليهم كوباية ماية واخلطيهم مع بعض ، واستخدمي المزيج ده لشطف الشعر.

3- الزيوت الاساسية: زيت النعناع وزيت شجرة الشاي ممكن يساعدوا في الحفاظ على مسام فروة الراس نضيفة وخالية من التراكمات ، وده هيخلي شعرك اقل دهنية ، وزعي نقطة او اتنين من الزيت على شعرك بين الغسلات ، وحطي في اعتبارك انه ماينفعش تحطي الزيوت العطرية غير المخففة بشكل مباشر على فروة الراس ، سيبي الزيت المخفف على الشعر لمدة 10 دقايق وبعدها اشطفيه واغسليه بالشامبو.

4- صودا الخبز: صودا الخبز او الكربوناتو تعتبر بديل غير مكلف وخالي من المواد الكيمائية للشامبو الجاف ، بيساعد في ازالة اي تراكم على الشعر ، امزجي 2 او 3 معالق كبيرة من صودا الخبز مع ماية لحد ما توصلي لقوام مناسب ، حطي الخليط من الجذور للاطراف على الشعر وهو مبلول ، وسيبيه دقيقة واحدة وبعدها اشطفيه بالماية.

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