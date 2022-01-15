نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار عمل القطايف الخطيرة لشهر رمضان المبارك ولا حاجة لشرائها جاهزة في المقال التالي
القطايف من أشهر أنواع الحلوى الرمضانية والتي تحضر كثيرًا وبصورة شبه يومية في رمضان وتكون موجودة على السفرة دائمًا بعد الإفطار، وقبل قدوم شهر رمضان تقوم الكثير من الأمهات بالبحث عن طرق عمل الحلويات الرمضانية من أجل التجهيز لها ومعرفة طريقتها جيدًا، وبعد ثلاثة أشهر يهل علينا شهر رمضان الكريم لهذا نعرفكم على أسهل طريقة لتحضير عجينة القطايف في المنزل مثل الجاهزة وأفضل.
أسرار عمل القطايف الخطيرة
هناك طرق مختلفة لعمل عجينة القطايف بعضها يعتمد على السميد والبعض الآخر بدون سميد حيث يستخدم الدقيق الأبيض، الطريقة التالية هي التي تعتمد على الدقيق الأبيض حيث تتكون من:
- مقدار كوبين ونصف كوب دقيق نظيف أبيض.
- ملعقة شاي صغيرة بيكنج بودر.
- وملعقة بنفس الحجم من الخميرة البيرة.
- ونصف ملعقة بحجم ملعقة الشاي من كربونات الصوديوم.
- ثلاث ملاعق طعام من السكر الناعم.
- ثلث كوب فقط حليب بدرجة حرارة المطبخ.
- ملعقة طعام فانيليا بودرة.
- ورشة بسيطة ملح طعام.
كيفية عمل عجينة القطايف الرمضانية بسهولة
تتعدد طرق عمل عجينة القطايف وكذلك طرق ومكونات حشوها، إذ أن البعض يفضلها بالمكسرات كلها أو بأنواع محددة منها والبعض الآخر يفضلها بالسكر والآخر يحبها بالشوكولاتة أو النوتيلا والكثير من الحشوات الأخرى التي تستخدم في عجينة القطايف، وبعد تحضير عجينة القطايف بالطريقة التالية يمكن حشوها بما نشاء من الحشوات وهي:
- نضع مقدار كوبين ماء في وعاء الخلاط الكهربي مضاف له الخميرة البيرة والحليب الدافئ وكذلك مقدار السكر والبيكنج بودر ورشة الملح وأخيرًا الدقيق النظيف.
- تخلط المقادير السابقة في الخلاط جيدًا حتى تصبح كتلة واحدة لها لون وقوام واحد وتبدأ الفقاعات بالظهور.
- ومن ثم ننقل الخليط الناتج من العجين في طبق نظيف عميق وتغطيته بكيس من البلاستيك من أجل منع الهواء من الوصول إلى العجينة لكي تختمر لفترة عشر دقائق فقط.
- عندما تصبح عجينة القطايف جاهزة للاستخدام يتم رفع الغطاء عنها ونجهز مقلاة غير قابلة للصق على النار.
- بعد وضع كمية بسيطة من الزيت بها وتصبح المقلاة ساخنة نضع كميات متساوية من العجين على المقلاة لكي تنضج من ناحية واحدة وظهور فقاعات على الجانب العلوي.
- وبذلك تصبح القطايف جاهزة.
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