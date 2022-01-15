أسرار عمل القطايف الخطيرة لشهر رمضان المبارك ولا حاجة لشرائها جاهزة

القطايف من أشهر أنواع الحلوى الرمضانية والتي تحضر كثيرًا وبصورة شبه يومية في رمضان وتكون موجودة على السفرة دائمًا بعد الإفطار، وقبل قدوم شهر رمضان تقوم الكثير من الأمهات بالبحث عن طرق عمل الحلويات الرمضانية من أجل التجهيز لها ومعرفة طريقتها جيدًا، وبعد ثلاثة أشهر يهل علينا شهر رمضان الكريم لهذا نعرفكم على أسهل طريقة لتحضير عجينة القطايف في المنزل مثل الجاهزة وأفضل.

أسرار عمل القطايف الخطيرة

هناك طرق مختلفة لعمل عجينة القطايف بعضها يعتمد على السميد والبعض الآخر بدون سميد حيث يستخدم الدقيق الأبيض، الطريقة التالية هي التي تعتمد على الدقيق الأبيض حيث تتكون من:

مقدار كوبين ونصف كوب دقيق نظيف أبيض.

ملعقة شاي صغيرة بيكنج بودر.

وملعقة بنفس الحجم من الخميرة البيرة.

ونصف ملعقة بحجم ملعقة الشاي من كربونات الصوديوم.

ثلاث ملاعق طعام من السكر الناعم.

ثلث كوب فقط حليب بدرجة حرارة المطبخ.

ملعقة طعام فانيليا بودرة.

ورشة بسيطة ملح طعام.

كيفية عمل عجينة القطايف الرمضانية بسهولة

تتعدد طرق عمل عجينة القطايف وكذلك طرق ومكونات حشوها، إذ أن البعض يفضلها بالمكسرات كلها أو بأنواع محددة منها والبعض الآخر يفضلها بالسكر والآخر يحبها بالشوكولاتة أو النوتيلا والكثير من الحشوات الأخرى التي تستخدم في عجينة القطايف، وبعد تحضير عجينة القطايف بالطريقة التالية يمكن حشوها بما نشاء من الحشوات وهي: