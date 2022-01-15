نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكيك المشبع.. طريقة عمل كيكة الشوفان السهلة اللذيذة هشة واقتصادية بمقادير مظبوطة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الشوفان الدايت التي يبحث عنها كل من يتبعون نظاماً غذائياً، حيث أن الشوفان من المواد التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن ذات الفائدة الكبرى لجسم الإنسان والتي تشعره بالشبع، ولأن أغلب متبعي نظام الدايت يحتاجون لوجبات سناك، لذلك سوف نعرض عليك بعض طرق تحضيرها بسهولة من خلال المقال.

طريقة عمل كيكة الشوفان

يمكنك عمل أنواع مختلفة من كيكة الشوفان الهشة، والتي سوف نعرض عليك بعض منها.

كيكة الشوفان

اصنعي لنفسك كيكة الشوفان للرجيم الصحية من خلال الطريقة التالية:

المكونات:

كوب ونصف من دقيق الشوفان المطحون.

حبة من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة ونصف كبيرة من زيت الذرة.

ثلث كوب من اللبن الحليب الدافئ.

باكو من الفانيليا.

ملعقتان من عسل النحل.

نقطتان من الخل.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير:

في الخلاط قومي بضرب البيض جيداً مع إضافة باكو من الفانيليا.

بعد ذلك أضيفي إليه عسل النحل واخلطيهم معاً، كما يمكن وضع نوع من السكر الدايت بدلاً من عسل النحل.

ثم اسكبي اللبن الحليب عليه تدريجياً مع الخلط المستمر.

بعد ذلك ضعي عليهم الزيت.

في بولة قومي بوضع دقيق الشوفان المطحون.

بعد ذلك أضيفي إليه البيكنج بودر.

ثم اسكبي الخليط عليه وقلبي.

بعد ذلك اهني صينية متوسطة بالزيت ورشيها بالدقيق، وادخليها في فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة.

ثم انتظري عشرون دقيقة حتى تنضج.

كيكة الشوفان بالتمر

يمكنك وضع التمر مع الشوفان لتصنعي أفضل كيكة، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

كوبين كبيرين من الماء الدافئ.

بالإضافة الى كوب كبير من زيت الذرة.

وكوبان من التمر بدون نوى.

نصف ملعقة كبيرة من القرفة.

بالإضافة الى نصف ملعقة من البيكنج بودر.

ونصف كوب مملوء بدقيق الشوفان المطحون.

وأيضا نصف كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.

طريقة التحضير:

في وعاء ضعي دقيق الشوفان، والدقيق الأبيض، والقرفة، والبيكنج بودر وقلبيهم.

بعد ذلك في الخلاط اضربي البيض مع الفانليا، ثم ضيفي إليهم التمر بعد نقعه في الماء.

ثم اضربي المكونات جيداً.

بعد ذلك ضعي عليهم العسل، واخلطي المكونات مع المكونات الجافة في الوعاء.

ثم جهزي صينية ضعي بها الخليط في فرن ساخن على درجة 180 ثم اجعليها تنضج.

قدميها مع كوب من الشاي.

في الختام قد نكون شرحنا طريقة عمل كيكة الشوفان الدايت بطريقتين الأولى بعسل النحل، والطريقة الثانية بالتمر منزوع النوى، وعرضنا مكوناتهم وطرق تحضيرهم، وذلك لتستفيدي من كل مكونات الكيكة