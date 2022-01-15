طريقة عمل اللقيمات الإماراتي الذهبية الهشة بمكونات بسيطة ومغذية

تعد اللقيمات الإماراتي من أشهر الحلويات التى تصنع فى دولة الإمارات، كما انها مشهورة فى العديد من الدول العربية مع اختلاف مكوناتها وطعمها ولكنها تتفق فى شكلها المدور المميز عن باقي الحلويات الأخرى، كما بديمكن تقديمها بالشربات أو بالسكر البودرة أو بالدبس كما سوف نقدمها اليوم، وتعد من الحلويات الخفيفة الهشة والتى يعشقها الكبار والصغار لأنها سهلة الأكل وتقدم فى الكثير من محلات الحلويات، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير اللقيمات الإماراتي الذهبية الهشة بالتفصيل.

مكونات اللقيمات الإماراتي

تتكون اللقيمات الإماراتي الذهبية الهشة المغذية من مكونات بسيطة وصحية وغير مكلفة وهى كالتالي:

كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من اللبن البودرة

كوب من الماء الدافئ أو أكثر حسب العجينة.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزعفران.

دبس حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

زيت للقلي.

ملعقة صغيرة من حبة البركة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل اللقيمات الإماراتي سهلة وبسيطة جداً كباقي أنواع اللقيمات مع اختلاف الاماكن التى تقدم بها ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

نقوم بإحضار كوب ونضع به القليل من الماء الدافئ ونذوب به الخميرة والسكر ونقلبهم جيداً ونتركهم لمدة ١٠ دقائق حتى تتفاعل الخميرة. ونحضر وعاء آخر عميق ونضع به الدقيق والكركم واللبن البودرة والملح والزعفران وحبة البركة. بعد ذلك نضيف عليهم خليط الخميرة السابق ونعجن بالماء حتى تتكون لدينا عجينة شبه سائلة. نغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها فى مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل. بعد ما اختمرت نهبط العجينة ونتركها تختمر مرة أخرى. بعد ذلك نجهز بولة بها ماء وطبق صغير به شوية زيت ونضع اليد فى الماء ثم نضعها فى العجين ونغمض عليها ليخرج العجين من بين الاصبع الكبير ونقطع بواسطة ملعقة صغيرة حسب الحجم الذى نريده. ونكرر هذه الخطوة مع وضع الملعقة فى الزيت قبل التقطيع بها ومسحها بمنديل مطبخ إذا التصق بها بعض العجين. نضعها فى زيت ساخن وليس مقدوح مع التقليب حتى يصبح لونها ذهبي. ثم نخرجها من الزيت على مناديل مطبخ ثم فى طبق التقدم وترش بالدبس وبالف صحة وعافية.

اسرار نجاح اللقيمات الإماراتي

هناك بعض الخطوات التى يجب عليكي اتباعها للحصول على لقيمات هشة ومقرمشة سوف نتعرف عليها فى هذا المقال وهى كالتالي:

الالتزام بالمكونات الموجودة فى المقال مع زيادة الماء إن إحتاجت العجينة حتى تصبح العجينة شبيه بالأستيك. قلي اللقيمات على مرتين لكي تصبح أكثر قرمشة. تخمير العجينة جيداً وتهبيطها وتركها تختمر مرة أخرى.

فوائد الكركم للجسم

هناك العديد من الفوائد الصحية للكريم سوف نذكر بعضها فى هذا المقال وهى كالتالي: