معجزة كريم لبان الدكر والنشا لشد البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا

كريم لبان الدكر والنشا، من المواد التي تم اكتشافها مؤخراً لتبييض البشرة وتخليصها من البقع الداكنة والجلد الميت مادة لبان الدكر، تلك المادة التي يتم استخراجها من شجرة اللبان المتواجدة في بعض الدول مثل الهند ودول شمال إفريقيا مثل مصر والصومال وأثيوبيا، وكما نعلم فإن لهذا المادة فوائد صحية كثيرة بالإضافة على استخدامها كبخور بسبب رائحتها الزكية، ولاستخدام هذه المادة في تبييض البشرة إليكم بعض الطرق البسيطة والتي يمكن تطبيقها في المنزل بكل سهولة.

كريم لبان الدكر والزبادي لتبييض البشرة

ملعقة صغيرة من لبان الدكر المطحون.

ملعقة صغيرة من الترمس المطحون.

ملعقة كبيرة من العسل.

كوب كبير من الزبادي.

طريقة التحضير

نخلط جميع المكونات السابقة في طبق مناسب.

نغسل الوجه بغسول مناسب ونجفف جيداً.

نوزع الخليط السابق على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة.

نغسل الوجه بالماء البارد ونكرر هذا الخليط مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة مرضية.نتيجة هذا الماسك تظهر من أول مرة بشكل واضح.

كريم لبان الدكر والنشا لتبييض البشرة

المكونات

ملعقة صغيرة من لبان الدكر المطحون.

ملعقة صغيرة من النشا.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير

نخلط لبان الدكر والنشا مع الماء ونقلب جيداً.

نرفع الخليط على النار ونستمر في التقليب حتى نحصل على خليط متماسك القوام.

نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد تماماً.

نوزع الخليط على الوجه بعد غسله بالغسول وتجفيفه جيداً.

نترك الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.

نكرر هذا الخليط مرتين كل أسبوع للحصول على نتيجة مرضية.

كريم لبان الدكر والخميرة لشد البشرة

المكونات

ملعقة كبيرة من لبان الدكر المطحون.

ملعقة صغيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ماء ورد.

طريقة التحضير