نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم النشا والليمون السحري لتفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا والليمون، من أكثر المواد الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة و تنقيتها وتخليصها من البقع والحبوب الليمون والنشا، وهذا لأن النشا يحتوي على فيتامين a، الذي له دور كبير في القضاء على الحبوب وتوحيد لون البشرة، كذلك يحتوي الليمون على نسبة كبيرة من فيتامين سي، الذي له دور فعال في إنتاج الكولاجين في البشرة وبالتالي تفتيحها وتوحيد لونها، كذلك يحتوي الليمون على خصائص مضادة للميكروبات وهذه لها دور كبير في تنقية البشرة من الحبوب والرؤوس السوداء، لهذا تعتبر الماسكات التي يدخل في تكوينها الليمون والنشا من أكثر الماسكات التي تساعد على تفتيح البشرة بسرعة.

كريم النشا والليمون لتبيض البشرة

نحتاج لتحضير هذا الماسك إلى ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل، يتم خلطهم سوياً، وبعد ذلك نوزع الخليط على البشرة ونتركه حتى يجف بشكل كامل، ثم نفرك البشرة بالماء الفاتر حتى نزيل الماسك ثم نغسل البشرة جيداً ونرطبها ونكرر هذا الماسك مرة واحدة كل أسبوع للحصول على نتيجة مرضية.

طريقة عمل كريم النشا والليمون للتفتيح الفوري للبشرة

نحتاج إلى ملعقة كبيرة من النشا وربع كوب من عصير الليمون وبياض بيضة وملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة، نخلط جميع المكونات سوياً ثم نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمده لا تقل عن ثلث ساعة، ثم نغسل البشرة جيدا ونرطبها ونكرر هذا الماسك ثلاث مرات بالأسبوع الواحد للحصول على نتيجة مرضية.

طريقة تحضير كريم النشا والليمون

نحتاج الى ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من الحليب البودرة وملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، يتم خلطهم سوياً ثم يتم تطبيق الخليط على البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة، بعد ذلك نغسل البشرة جيدا ونرطبها ونكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع لمدة لا تقل عن شهر حتى نحصل عل نتيجة مرضية.

عند تطبيق أحد الماسكات السابقة يجب القام بغسله فوراً بمجرد الشعور بحرقان في البشرة، وهذا لأن الليمون قد يسبب حساسية والتهابات لأصحاب البشرة الحساسة، كما يجب ترطيب البشرة بشكل عميق يعد إزالة الماسك لأن الليمون يسبب جفاف للبشرة.