مش هتكش ولا تفك.. كفتة الحاتي بكل أسرار التتبيلة المميزة وسر السبع بهارات لطعم خرافي

كفتة الحاتي تلك الأكلة الشهية التي لا أحد منا يستطيع الاستغناء عنها لذا سنقدم في السطور التالية طريقة عملها بأشهى وأجمل طعم من خلال وصفة سريعة على ربة البيت مع ذكر المقادير والمكونات، التي تمكنكِ من عمل كفتة مشوية في المنزل مثل المحلات تماماً وبمكونات مضمونة وتضمني نظافتها وجودتها.

كفتة الحاتي

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

خبز فينو سواء أرغفة أو كيزر.

نصف ملعقة شطة.

بقدونس مفروم.

كوب ماء.

فلفل أسود.

ثلاث بصلات.

بهارات مشويات مقدار نصف ملعقة (مكونة من مقادير متساوية من الكزبرة والكمون وزر الورد والحبهان والقرنفل وجوزة الطيب والكبابة الصيني)

نصف ملعقة بابريكا.

ملعقة ملح.

طريقة عمل الكفتة المشوية

نقوم بتقطيع البصل قطع صغيرة جداً أو نفرمه عن طريق الكبة ثم نقوم بوضع اللحم المفروم في وعاء واسع أو طبق كبيرثم نضيف البهارات التي ذكرناها في السطور السابقة وهي الفلفل، الملح، الشطة والبابريكا وبهارات المشويات إلى جانب البقدونس المفروم.

نقوم بتقطيع الخبز أو الفينو ونضعه في طبق عميق ثم نضيف إليه الماء

حتى يغطيه تمامًا ونتركه من 30 دقيقة إلى 60 دقيقة لكي يصبح لينًا.

نقوم بـ عصر الخبز ثم نضيفه إلى اللحمة ونضيف البصل المفروم ثم نقلب الخليط جيدًا ونعجن المكونات مع بعضها ونتركها في الوعاء لمدة 60 دقيقة.

نبدأ بعد ذلك مرحلة الشواء بحيث نقوم بتحضير الفحم والنار والأسياخ الخاصة بالشواء.

نقوم بتشكيل اللحم المفروم إلى كرات أو أصابع مناسبة الحجم ونضعها في الأسياخ ثم نفردها على صينية ملفوفة بورق الفويل.

نشعل الفحم ونضع الشبكة الخاصة بالشواء عليه ثم نبدأ بشواء اللحم المفروم أو كفتة الحاتي.

بعد التأكد من تمام النضج نقدم الكفتة ساخنة في طبق مسطح مفروش بالبقدونس والكزبرة الخضراء ويمكن أيضاً تقديمها مع طحينة وطبق كبير من السلطة المشكلة إذ تعد وجبة متكاملة وشهية للغاية.

كفتة الكبابجي

تعتبر هذه الوصفة السريعة الخاصة بتحضير الكفتة من أجمل الوصفات التي تعطيك طعم شهي يضاهى الطعم الذي نتذوقه في المطاعم باحترافية كبيرة وتعتمد نجاح هذه الوصفة على وضع المقادير بعناية وإضافة البهارات جميعها دون نقص وخاصة البهارات الخاصة بالشواء أو المشويات والبابريكا والفلفل بنوعيه لأنها تعطي طعم رائع إلى الطعام أياً كان نوعه وخصوصًا الكفتة واللحوم المشوية.