مقرمش ولذيذ.. طريقة عمل بسكويت الشاي السريع الاقتصادي سهل وخفيف وأحلى من الجاهز

طريقة عمل بسكويت الشاي السريع يعتبر صنع البسكويت في المنزل جزءًا أساسيا من احتفالات العيد في المنطقة العربية، وتتميز بتنوع أشكالها ونكهاتها، كما يمكن شراؤها من متاجر الحلوى، لكن جعلها في المنزل يضفي بريقًا خاصًا ولا يتطلب سوى القليل من المال والجهد.

طريقة عمل بسكويت الشاي السريع

يعتر بسكوت الشاي الواحدة من أسهل الحلويات التي سيحبها الأطفال وسيطلبونها دائمًا، انع بسموت الشاي الاقتصادي لما له من طعم ونكهة لذيذة.

المكونات

طحين ثلاثة أكواب وثلاثة أرباع الكوب.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

بيضتان كبيرتان.

1 ملعقة صغيرة فانيليا

ما يقرب من ربع ملعقة صغيرة ملح.

قشر الليمون المبشور

كوب من الزبدة المذابة

سكر كوب وثلث فنجان.

للتزيين:

1 1/2 كوب سكر بودرة.

1.5 ملعقة طعام سائل أصفر ملوّن طعام.

تقريباً ملعقة كبيرة ونصف ماء.

طريقة عمل بسكويت سهل وخفيف

في وعاء للخلط، يُمزج الطحين والبيكنج بودر والملح.

بعد ذلك يُمزج الزبدة والسكر في الخلاط الكهربائي حتى تتكون رغوة.

ثم ابداي بإضافة بيضتين واحدة تلو الأخرى، ثم قشر الليمون المبشور.

بعد ذلك ضعي العجينة في الثلاجة لمدة ساعة.

ثم بعد ذلك يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية.

وبعدها رتبي أوراق الزبدة على صينية خبز.

بعد ذلك يرش القليل من الدقيق على سطح مستو ويفرد العجينة.

لتقطيع العجين، يتم استخدام قالب على شكل نجمة.

ثم رتبي نجوم البسكويت فوق ورق الزبدة واخبزيها لمدة 8 دقائق.

وبعد ذلك أخرجي صينية الخبز من الفرن واتركيها تبرد تمامًا قبل التزيين.

تحضير التزيين:

يُسكب الماء وملون الطعام فوق السكر ويُمزج جيدًا حتى تتشكل الكريمة.

يُوزّع المزيج بالتساوي على البسكويت بسكين ويُبرّد لمدة ساعة قبل التقديم.

كوكيز الحليب اللذيذ

مكونات:

200 جم طحين

نصف كوب زيت نباتي.

ونصف كوب سكر.

نصف كوب حليب

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

التحضير:

اخفقي السكر والحليب معًا حتى يذوب السكر.

نضيف الدقيق والزيت على دفعات صغيرة حتى يتحول الخليط إلى عجينة طرية.

اعجن الفانيليا والبيكنج باودر.

اتركي العجينة لترتاح لمدة نصف ساعة في كيس بلاستيكي.

بعد مدّ العجين، يتم تقطيعه إلى شرائح أو تشكيله باستخدام آلة تشكيل البسكويت.

رتبي القطع على صينية خبز مبطنة بورق البرشمان واخبزيها لمدة عشر دقائق على 180 درجة.

قدمنا لكي سيدتي طريقة عمل بسكويت الشاي السريع بالمكونات والخطوات السهلة والبسيطة لكي تقدمي لعائلتك أفضل الحلوى مع كوب من الحليب الساخن، فقط اتبعي التعليمات السابقة بشكل مرتب.