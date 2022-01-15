نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو بشرتك قمحاوية.. صبغ الحواجب بالنسكافيه لإطلالة ساحرة ولون ثابت بدون صبغات ضارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر صبغ الحواجب بالنسكافيه من أفضل أنواع الصبغات التي يمكن أن تستخدمها السيدات لجعل لون الحواجب مميز، فهي تعطي اللون البني للحواجب طبيعياً دون الحاجة إلى استخدام صبغات كيميائية تؤدي إلى تلف شعر الحواجب وتساقطه، وإليك من خلال المقال طرق استخدام النسكافيه في الصبغ واستفيدي منه.

صبغ الحواجب بالنسكافيه

استخدمي النسكافيه في صبغ حواجبك بطريقة طبيعية في المنزل بعدة طرق مختلفة، والتي سنقوم بعرضها.

صبغة حواجب بني طبيعي بالنسكافيه والكاكاو

استخدمي الكاكاو والنسكافيه في صبغ حواجبك، بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقتان من النسكافيه سريع الذوبان.

نصف ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

بالإضافة الى معلقة صغيرة من عسل النحل.

قطع صغيرة من القطن الطبي.

طريقة التحضير:

قومي بوضع النسكافيه في طبق.

ثم أضيفي إليه الكاكاو الخام.

وبعد ذلك قومي بوضع زيت جوز الهند.

ثم اعجنيهم بملعقة عسل النحل جيداً.

وبعد ذلك اغسلي حواجبك بالماء الفاتر.

ثم جففي حواجبك.

وضعي الخليط باستخدام قطعة من القطن الطبي.

واتركيه على حواجبك لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك افركي الخليط بلطف، ثم اغسلي وجهك بالغسول والماء.

صبغ الحواجب بالحناء والنسكافيه

طريقة صبغ الحواجب باللون البني المحمر بواسطة النسكافيه والحناء، بالطريقة التالية:

المكونات:

خمسة ملاعق طعام حناء.

كيس من النسكافيه سريع الذوبان.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

فرشاة حواجب.

طريقة التحضير:

في طبق عميق قومي بوضع الحناء.

بعد ذلك أضيفي إليها النسكافيه، وامزجيهم معاً.

ثم قومي بإضافة الخل مع التقليب المستمر.

بعد ذلك ضعي عليهم الليمون، وقلبي جيداً.

الآن أصبح لديكي صبغة حواجب طبيعية.

ثم ضعيها على حواجبك بعد إزالة الشعر الزائد حول الحواجب.

بعد ذلك اتركي الصبغة عليهم لمدة ثلاثون دقيقة، ثم اغسليهم جيداً.

فوائد النسكافيه للشعر والحواجب

يستخدم النسكافيه للشعر والحواجب وذلك لفائدته الكبيرة، والتي منها ما يلي:

يعمل النسكافيه على تكثيف الشعر والحواجب.

يدخل في خلطات للتخلص من شيب الشعر، والشعر الأبيض في الحواجب.

يساعد النسكافيه في جعل الشعر ناعم، وغير مجعد.

في الختام قد نكون تحدثنا عن صبغ الحواجب بالنسكافيه، وذلك من خلال طريقتين مختلفتين الأولى الصبغ بالنسكافيه والكاكاو الخام، والثانية بالنسكافيه والحناء، كما عرضنا بعض فوائد النسكافيه للشعر والحواجب.