أسرار التجار.. تخزين الليمون من السنة للسنة بدون تغير في اللون أو الطعم 

أسرار التجار.. تخزين الليمون من السنة للسنة، الليمون من أساسيات الطبخ لأنه يدخل في تحضير جميع أنواع الأطباق بالإضافة إلى الحلويات والعصائر، لذلك تفضل ربات البيوت شراء كميات كبيرة منه وخاصةً عندما يكون ثمنه رخيص، لكن يعاني الجميع من تلف الليمون داخل الثلاجة بسرعة وعدم التمكن من استخدامه والاستفادة منه، وهذا يرجع إلى الطريقة الخاطئة التي تتبعها أغلب ربات البيوت عند تخزين الليمون، لهذا نقدم لكم الطريقة الصحيحة لحفظ الليمون في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر كامل:

طريقة تخزين الليمون من السنة للسنة

أول طريقة يتم فيها غسل حبات الليمون جيداً ومن الأفضل أن تكون من النوع القاسي القشرة، وبعدها يتم تجفيف حبات الليمون جيداً، ثم حفظها في كيس تخزين بلاستيك من النوع الذي يحتوي على سحاب مع التأكد من إفراغ الكيس من الهواء قبل إغلاقه.

الطريقة الثانية يتم فيها غسل حبات الليمون أيضاَ وتجفيفها جيداً، وبعد ذلك يتم لف كل حبة بالنايلون أو الورق الأبيض، ويتم وضع حبات الليمون في الرف الأوسط للثلاجة أو في الباب، يمكن حفظ شرائح الليمون أو حبات الليمون المقشر بنفس الطريقة.

كما يمكن وضع حبات الليمون المراد تخزينها في برطمان ثم غمرها بالماء وغلق البرطمان جيداً ووضعه في الثلاجة، حيث تحافظ المياه الموجودة حول الليمون على رطوبته الداخلية، لذلك يبقى صالح للاستخدام لفترة طويلة.

طريقة أخري لتخزين الليمون في الفريزر

كما يمكن حفظ الليمون في الفريزر لفترات أطول تصل إلى شهرين، ويتم ذلك بعدة طرق أيضاَ: