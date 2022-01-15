مرملة ومكرملة.. طريقة عمل البسبوسة المصرية مثل المحلات بأسرار الحلواني تذوب في الفم

طريقة عمل البسبوسة المصرية مثل المحلات، فالبسبوسة من أصناف الحلويات الشرقية الأساسية التي تقدم مع الوجبة المصرية، وهي من ألذ الوجبات التي نحبها جميعًا، كثيرا ما تواجه أمهاتنا السؤال التالي: “لماذا البسبوسة ليست هكذا في الشارع أو في المحل؟” قد تكون المشكلة تافهة وتتطلب فقط الاهتمام بالتفاصيل. للبدء، تجاهل أي وصفة تتطلب إضافة مسحوق الخبز إلى السميد، وكذلك إضافة شراب البسبوسة الساخن جدًا.

طريقة عمل البسبوسة المصرية مثل المحلات

تحول الكثير من ربات البيوت معرفة طريقة عمل البسبوسة الصحيحة لذلك نقدم لكى طريقة عمل البسبوسة مثل الحلواني بسهولة فقط التزمي المقادير التالية.

طريقة عمل البسبوسة الأصلية

نقدم الطريقة الاصلية لعمل البسبوسة المرملة الطلية مثل محلات الحلواني وطرقة عمل الشربات الخاص بها كل ما عليكي هو التزام الخطوات التالية:

مقادير شربات البسبوسة

كوب من ماء.

بالإضافة الى نصف كوب من السكر.

عصير ليمونة كاملة.

رشة فانيليا.

مكونات البسبوسة بالسميد

عدد 3 اكواب من سميد الناعم

ومقدار كوب من البن الرائب.

بالإضافة الى كوب سكر.

وكوب سمن.

بالإضافة الى كوب من جوز الهند الناعم.

معلقتين كبيرة عسل

ومعلقة كبيرة بكنج باودر.

بالضافة الى معلقة صغيرة فانيليا.

تحضير شربات البسبوسة

يُضاف الماء والسكر إلى قدر ويُطهى على نار عالية حتى يذوب السكر تمامًا في الماء.

ويجب إضافة عصير الليمون إلى الشراب لمنع تبلور السكر في الماء.

بعد ذلك نضيف مظروف الفانيليا إلى القطر، ونخلط قليلاً، ثم نطفئ النار.

تحضير البسبوسة بالسميد

يُمزج السكر والحليب وجوز الهند والعسل والسمن في وعاء.

بعد ذلك نجمع المكونات في خليط واحد باستخدام إخفاء اليد.

ثم قلب المزيج في وعاء السميد براحة يدك حتى يمتص السميد كل الخليط.

بعد ذلك نضيف البسبوسة على صينية فرن مدهونة بالزبدة ووزعيها بالتساوي براحة يدك على الصينية بأكملها.

ثم نقطع البسبوسة بالسكين ونضعها في الفرن مباشرة على درجة حرارة 200 درجة.

بعد التأكد من طهي البسبوسة بالكامل من الأسفل نقوم بتشغيل الفرن من الأعلى ونستمر في الطهي حتى يصبح الوجه أحمر.

نزيل البسبوسة ونضيف الشراب وهي لا تزال دافئة.

ثم تُعاد البسبوسة إلى الفرن لمدة 3 دقائق، ثم تُخرجها.

نقطع البسبوسة إلى قطع متساوية الحجم ونزينها بجوز الهند قبل التقديم.

بخطوات سهلة وبسيطة استعرضنا نعكي سيدتي طريقة عمل البسبوسة المصرية مثل المحلات لكي تستمتعي بالحلوى الرائعة في منزلك بدون تعب أو عناء.