بسبوسة العشر دقائق بطريقة سهلة وشهية تذوب في الفم أحلى من المحلات

بسبوسة العشر دقائق ، من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي لها مكانة خاصة عند الجميع، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات باستمرار، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، وقد تكلفكم أموالاً باهظةً أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة إعدادها حتى يتسنى لكم طريقة صنعها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، كما تعد البسبوسة من الحلويات التي تقدم في المناسبات والأعياد أيضاً، وتحرص الكثير من ربات البيوت على إعدادها بنفسها في المنزل لكي تضمن سلامتها وصحتها لأفراد أسرتها، كما يمكنكم تجربة البسبوسة بالبرتقال وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسبوسة العشر دقائق بكل سهولة وبألذ الوصفات وأحلى من الجاهزة للشيف مروة.

مكونات بسبوسة العشر دقائق

تتكون بسبوسة العشر دقائق من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 كوب سميد (400 جم).

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب سكر (130 جم).

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند (اختياري).

نصف كوب حليب (135 جم) بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب سمنة مذابة (125 جم).

3 ملاعق كبيرة من العسل النحل او شربات ثقيل.

شربات ساخن.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بسبوسة العشر دقائق بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السميد والبيكنج بودرر والسكر والجوز الهند، ثم نخلطهم جيدا. ثم نضيف السمنة المذابة ونقلب جيدا بالملعقة حتى يتشرب السميد السمنة. ثم نضيف عسل النحل أو الشربات الثقيل ونقلب جيدا. بعد ذلك نضيف الحليب ونقلب بالملعقة من أسفل لأعلى حتى يتجانس الخليط. ثم نحضر صينية مقاس 28 سم، ثم ندهنها بالسمنة ونوزع فيها خليط البسبوسة ونساويه جيدا. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية من أسفل ونضع الصينية في الرف الأوسط ونتركها حتى تنضج وتكتسب لونا ذهبيا من أسفل، ثم نطفئ النار من أسفل ونشغل الشواية حتى تكتسب لوناً ذهبيا من أعلى. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ونسقي البسبوسة مباشرة وهي ساخنة بالشربات الساخن، ثم نغطيها لمدة 5 دقائق. ثم نرفع الغطاء بعد مرور خمس دقائق، ونتركها تبرد تماما. بعد ذلك نقطع البسبوسة مربعات بالسكينة. ثم نقدم بسبوسة العشر دقائق في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

كوب ونصف سكر.

2 كوب ماء دافئ.

عصير نصف ليمونة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير