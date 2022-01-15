لشباب دائم.. طريقة عمل ماسك الكولاجين الكوري واستمتعي ببشرة افتح 3 درجات بلا تجاعيد أو خطوط

طريقة عمل ماسك الكولاجين الكوري، من أفضل وصفات العناية بالبشرة، حيث أن علامات التقدم في السن قد تسبب الاستياء لحواء؛ ولا تريدي الاتجاه إلي عمليات التجميل أو استخدام حقن البوتكس للوجه، إذاً سأعرفك كيف تتخلصي من ذلك باستخدام وصفة كورية سهلة جداً ونتائجها فعالة.

ماسك الكولاجين الكوري

هل تستغربين من هذا الاسم، ولكن السؤال هل يقوم الثوم بتحفيز الكولاجين للبشرة؟ ولكن كيف يمكن الاستفادة من الثوم، حتي تستفيدي منه عليكي بتقشير فص واحد وبعدها تقومي بهرسه جيداً، وضيفي عليه ملعقة من النشا وبياض بيضة، ثم امزجيهم جيداً مع بعض، حتي تصبح العجينة متماسكة مع بعضها، ثم ضعي العجينة على الوجه والبشرة إذا اردتي أيضاً، وبحركات دائرية من أسفل إلي أعلي، واتركيها حتي 30 دقيقة، واغسلي وجهك.

خلطة الزبادي والعسل

قومي بوضع علبة زبادي كاملة مع معلقة من النشا الذرة كبيرة، وضيفي معلقة كبيرة أيضاً من لبان الدكر المطحون، وضعي نصف معلقة عسل أبيض، والخلط جيداً.

اغسلي وجهك من الشوائب التي به، وضعي الماسك حتي نصف ساعة.

استعملي المرطب المناسب لكي بعد غسل الماسك.

ماسك الموز والزبادي

ضعي ثمرة أو ثمرتين من الموز في الخلاط وضيفي عليها من 2-4 معالق زبادي و2 معلقة عسل أبيض، وبعدها اخلطيهم مع بعض.

وفرد الماسك حتي ربع ساعة.

كرري هذه الوصفة يومياً حتي تحصلي على النتيجة التي تريدها بعد أسبوعين.

وصفة الشباب الدائم

قومي بوضع الأرز في الماء البارد وضعيه على نار متوسطة نوعاً ما، ويجب أن ينضج الأرز في الماء دون أن يجف.

قومي بالتخلص من الماء، بعد أن يصبح الأرز ناضجاً.

خلط الأرز والحليب الساخن معاً وضيفي العسل.

حركي المكونات حتي تصبح قناع.

ضعي القناع على وجهك من نصف ساعة حتي ساعة تقريباً، وقومي بغسل بماء الأرز.

كرري هذه الوصفة على الأقل مرة أسبوعياً.

ويمكنك أن تحتفظي بماء الأرز في الثلاجة حتى 4 أيام، ويمكن أن تضعيه على شكل مكعبات وتستخدمها في الصباح والمساء.

وفي الختام، نتمنى أن نكون سردنا لكم طريقة عمل ماسك الكولاجين الكوري، بأقل الإمكانيات والمكونات التي تكون موجودة في أي منزل.