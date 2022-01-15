هقولك على سر عمل طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم عمرك ما عمليتها قبل كده

طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم، تعد الكفتة المشوية على الفحم من الذ وأطيب طرق تقديم الكفتة حيثُ تعطيها مذاق خاص إلى جانب رائحة طيبة جدًا والكثير من محبي طريقة الكفتة على الفحم وخاصة أنها لا تحتاج إلى وقت أو مجهود كبير وسوف نقدم لكم طريقة عمل الكفتة .

طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم

تعتبر هذه الطريقة من افضل الطرق لعمل الكفتة المشوية على الفحم في البيت

المقادير المطلوبة لعمل الكفتة المشوية

مقدار كيلو لحمة مفرومة.

ملعقتين من البقدونس المفروم.

ملعقة نعناع مفروم.

بصلتين مفرومين.

ملعقة من بهارات اللحمة المشكلة.

مقدار ملعقة ملح.

ملعقة بصل بودر وتوم بودر.

1 ملعقة زنجبيل وقرفة.

ملعقة فلفل أسود.

طريقة تحضير عمل الكفتة المشوية

نحضر وعاء ونضع به اللحمة المفرومة مع البصل المفروم.

نضيف إلى المكونات الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة.

نخلط المكونات ثم نضيف باقي التوابل ونستمر في خلطها مع اللحمة والبصل جيدًا.

نضع وعاء اللحمة في الثلاجة ونتركها لمدة ساعة حتى تتماسك قليلًا و يتشبع بالتتبيلة.

نحضر الشواية ونضع بها الفحم ونشعلها.

نقوم بتشكيل اللحمة حول أسياخ الشواية ونضعها على الشبكة فوق الفحم.

نقوم بتقليبه حتى تنضج تمامًا وتقدم مع السلطات.

الطريقة الثانية لعمل الكفتة المشوية على الفحم

سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل الكفتة المشوية



مقادير عمل الكفتة المشوية

كيلو لحمة مفرومة.

مقدار ملعقتين من الدهن.

بصلة مفرومة.

ملعقتين من النشا.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة قرفة.بهارات لحمة.

ملعقة صلصة طماطم.

ملعقة خل.

ربع كوب ميه بصل.

طريقة تحضير الكفتة المشوية