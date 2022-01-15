طريقة عمل كفتة الأرز المشطشطة حضريها بمكونات اقتصادية

طريقة عمل كفتة الأرز المشطشطة، كفتة الأرز تعد من أهم الأطباق التي يفضلها بعض الأشخاص، خاصة في المواسم بجانب أطباق اللحوم أو الدجاج، لأنها شهية ورائعة، ويمكن لأي سيدة منزل أن تقوم بتحضيرها بكل سهولة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل كفتة الأرز الشهية.

طريقة عمل كفتة الأرز المشطشطة

المكونات

٥٠٠ جرام لحم جملي مفروم.

كأسان متوسطان من الأرز.

٦٠ جرام من البصل المهروس.

١٠ جرام من الثوم المفروم.

نصف كوب كبير من الشبت المفروم.

كأس صغير من البقدونس المهروس.

٧٠ جرام من الكزبرة المفرومة.

ملعقة من مسحوق الشطة.

١٠ جرام من الملح.

٩ جرام من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة متوسطة من مسحوق الكمون.

خطوات تحضير كفتة الأرز المشطشطة

تتسم خطوات تحضير كفتة الأرز بالسهولة ولا تحتاج إلى وقت ولا مجهود في تحضيرها، ولذلك سوف نتعرف على خطوات تحضيرها من خلال السطور القادمة

اخلطي مقدار اللحم مع الارز، والشبت، والبقدونس، والكزبرة، والبصل، والكمون، والفلفل الأسود، والملح، وباقي المكونات جيدا، بواسطة الكبة الكهربائية، حتى يتكون خليط يشبه العجينة. ضعي عجينة الكفتة في وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة، ثم اتركيها لمدة ٢٠ دقيقة، ثم قومي بتشكيلها إلى عدة كور صغيرة. وزعي كور الكفتة في زيت غزير وساخن، ثم اتركيها على درجة حرارة عالية، حتى تتحمر وتنضج. ثم ضعيها على مناديل المطبخ، حتى تصبح كفتة الأرز جاهزة للتقديم، ويمكنك وضعها في الصلصة.

طريقة عمل صلصة كفتة الأرز

المكونات

١١٠ جرام عصير طماطم.

نصف كوب من الماء.

كوب صغير من شوربة اللحم.

نصف كوب صغير من البصل المبشور.

ملعقة صغيرة من الثوم المبشور.

١٥ جرام من صلصة البندورة الجاهزة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

خطوات تحضير صلصة كفتة الأرز

ضعي مقدار الزبدة في وعاء حراري، ثم ضعيه على نار متوسطة، ثم ضيفي إليها الثوم والبصل، ثم اتركيهم حتى يتغير لونهم. ضيفي صلصة البندورة، وعصير الطماطم، والشوربة والماء، وباقي المكونات إلى خليط البصل. ثم امزجيهم واتركيهم لمدة عشر دقائق، حتى يتسبك الخليط، وتصبح صلصة الكفتة جاهزة. وزعي كور الكفتة في الصلصة، صور اتركيها على النار لمدة خمس دقائق، حتى تصبح كفتة الأرز بالصلصة جاهزة للتقديم.

سر نجاح كفتة الأرز