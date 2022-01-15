فتحى بشرتك بخلطة رهيبة من كريم ميبو والنشا خلال يومين فقط

طريقة عمل كريم ميبو والنشا للتبييض، كريم ميبو والنشا، قنبلة التبييض الفوري للوجه وكافة مناطق الجسم والحصول على بشرة مشرقة خالية من أي عيوب، حيث يمكنك هذا الخليط من إزالة الجلد الميت وجميع الشوائب والبقع الداكنة بالبشرة، فيعرف كريم ميبو السحري بفوائده المتعددة للبشرة من تفتيح وترطيب ونضارة نظرا لمكوناته التي تحتوى على شمع العسل والصبار وزيت السمسم وجميعها مكونات ذات نتائج فعالة على البشرة تخلصك من التهابات البشرة واحمرارها وتقليل الحبوب والندبات وإعطاء الوجه النضارة المطلوبة وتفتيح المناطق الحساسة بشكل ملحوظ.

كما أن النشا له الكثير من الفوائد العظيمة والغنية للبشرة لاحتوائه على معادن وعناصر غذائية هامة لصحة الجلد، فتخلصي من جميع مشاكل البشرة بمكونين فقط لا يمكنك الاستغناء عنهما بعد ذلك بعد أن تلاحظي النتائج المذهلة التي سوف تحصلين عليها.

طريقة عمل وصفة كريم ميبو والنشا للتبييض

– 2 ملعقة نشا ذرة.

– 2 ملعقة كريم ميبو.

– 2 ملعقة ماء ورد.

– 2 ملعقة جل صبار.

خطوات تحضير كريم التبييض

احضري وعاء ضعي به النشا وعليه كرم ميبو واخلطي المكونات مع بعضها البعض حتى يتجانس النشا مع الكريم.

أضيفي ماء الورد وجل الصبار واخلطي جميع المكونات معا.

عند الاستخدام ننظف البشرة جيدا ثم نفرد طبقة من الخليط على أي مكان بالجسم تريدين تفتيحه.

اتركي الخليط حوالى نصف ساعة.

اغسلي المنطقة بالماء الفاتر ثم جففي بمنشفة نظيفة.

للحصول على أفضل النتائج فى وقت سريع انتظمي فى استخدام هذه الوصفة من 3 إلى 4 مرات أسبوعيا.

فوائد كريم ميبو للوجه

يعمل كريم ميبو على تفتيح البشرة تدريجيا مع الاستعمال المتكرر له.

يمنح البشرة الترطيب اللازم لاحتوائه على مواد زيتية بدرجة كبيرة.

يقلل من احمرار والتهابات البشرة حيث أنه مضاد للبكتيريا والفطريات.

إعطاء الوجه الإشراق والنضارة المطلوبة.

يمكن استخدامه بعد جلسات الليزر لأنه يعمل على امتصاص الحرارة.

حماية الجلد من الحروق الناتجة من التعرض لأشعة الشمس الضارة.

تعزيز وتجديد خلايا الجلد الميتة.

وكانت هذه أفضل طريقة لتفتيح البشرة بشكل سريع وبدون الحاجة إلى استخدام الكريمات المبالغ فى أسعارها، واحصلي على بشرة مميزة.