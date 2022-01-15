مش هتبطلى تعمليها ... طريقة عمل طاجن المكرونة باللحم أو الفراخ بطريقة محلات ألكشري طعم وريحة تجيب اخر الشارع

عمل طاجن المكرونة باللحم أو الفراخ، المكرونة من الأكلات التي لا يمكن الاستغناء عنها في العزومات،يعشقها الكثير من الكبار والصغار على حد سواء،حيث يمكن عمل أكثر من وصفة لذيذة بالمكرونة،وإضافة لها الكثير من المكونات ليكون لدينا وصفة جديدة مختلفة،هناك طرق عديدة لعمل المكرونة،تكون ألذ عند صنعها بطاجن،يمكن عملها بالدجاج ويمكن صنعها باللحم المفروم أيضا والكثير والكثير من المكونات.

عمل طاجن المكرونة باللحم أو الفراخ

المكرونة من الأكل السهلة فى تحضيرها والمحبوبة لدى الجميع وقد قدمنا لكم كيفية تحضيرها باللحمة والفراخ

مكونات طاجن المكرونة باللحم المفروم

مقدار 500 جرام من المكرونة علي شكل قلم.

مقدار 250 جرام من اللحم البقري المفروم.

3 حبات بصل أحمر.

كمية صغيرة من الثوم المفروم.

3 أكواب ونصف من مخلوط الطماطم.

ملعقتين من صلصة الطماطم.

نصف ملعقة كبيرة سكر.

أربع ملاعق صغيرة من الزيت.

ملح حسب الرغبة.

رشه فلفل أسود.

مكعب مرقة دجاج.

ورشه بهارات.

رشه جوزة الطيب.

رشه ريحان.

طريقة تحضير طاجن المكرونة باللحم المفروم

نقوم بوضع مقدار ماء على النار حتى يغلي ونضع فيه المكرونة حتى تنسلق ونقوم بتصفيتها.

في مقلاة على النار نضع ملاعق الزيت وحبات البصل بعد تقطيعها مع الثوم المفروم ونقلب حتى يذبل.

نضيف اللحم مع التقليب المستمر،ونترك اللحم علي نار هادئة جدا لمدة 15 دقيقة.

نضع أكواب مخلوط الطماطم على اللحم مع إضافة البهارات والتوابل ومكعب المرق والسكر،ونقلب علي نار متوسطة ونتركه حتى تثقل.

نضيف ملعقتي الصلصة.

نأتي بصلة مقطعة قطع متساوية ونضعها علي المكرونة المسلوقة.

نأتي بطاجن فخار ونضع فيه كمية صغيرة من اللحم ونضع المكرونة المسلوقة،ثم نضع بقية اللحم.

يمكن وضع طبقة من الموزريلا على الوجه،ونقوم بتغطيته بطبقة من السولفات.

نقوم بوضعها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة لا تقل عن نصف ساعة،تخرج وتقدم في طبق تقديم.

طاجن المكرونة بالفراخ

مكونات طاجن المكرونة بالفراخ

كيلو مكرونة مسلوقة.

نصف كيلو صدور فراخ مسلوقة.

4 ملاعق صغيرة زبدة.

4 ملاعق صغيرة زعتر فريش.

ملعقة صغيرة شطه.

نصف كيلو جبنه موزاريلا.

ملعقتين صغيرتين ريحان فريش.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

كوب من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة صلصة.

طريقة تحضير طاجن المكرونة بالفراخ