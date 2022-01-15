هتبقى زبدة.. أسرع طريقة لتسوية اللحم بدون حلة ضغط بملعقة واحدة صغيرة من هذا المكون

حتى تصلين لأسرع طريقة لتسوية اللحم عليكي شراء اللحم من مكان موثوق منه ويفضل اللحم الطازج والبعد كل البعد عن اللحم المثلج، وأيضاً إختيار اللحم من المواشي صغيرة السن بالإضافة إلى نوع اللحم مثل الغنم والأبقار والجاموس فلكل نوع منهم وقت معين.

أسرع طريقة لتسوية اللحم

عليكي بإستخدام اللحم إذا كان مجمداً بعد تفكيكه تماماً مما يجعل عملية التسوية لا تستغرق وقت طويل، وأيضاً غير مضرة بالصحة، وهناك عدة طرق لتسريع التسوية.

السكر لتسوية اللحم

يمكنك إضافة السكر إلي اللحم لتسهيل وتسريع طهيه، وإليكي الطريقة كالتالي:

المكونات:

كيلو من اللحم.

بصلة متوسطة مقطعة قطع صغيرة.

ملح وفلفل أسود.

حبة صغيرة من الجزر.

ثلاث فصوص من الحبهان.

نصف ملعقة من السكر.

ملعقة من الزبدة.

عود من القرفة الخشب.

ماء مغلي.

طريقة الطهي:

في إناء ضعي الزبدة حتى تسخن.

ثم ضعي اللحمة وقلبي.

بعد ذلك ضعي البصل والجزر، والحبهان، والقرفة، والسكر، والفلفل الأسود.

ثم قلبي حتى تأخذ اللحمة رائحة وطعم التوابل.

بعد ذلك ضعي الماء المغلي وانتظري حتى تمام النضج.

وفي النهاية ضعي الملح حسب رغبتك.

ثم قدمي اللحم وبالهناء والشفاء.

تطرية اللحم المسلوق

يمكنك إضافة الخل إلى اللحم حتى تنضج بسرعة وهذه الطريقة يفضل استخدامها في اللحم المجمد، والطريقة كالتالي:

المكونات:

كوب من الخل

كيلو من اللحم.

حبة من البصل المقطع أرباع.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ماء مغلي للطهي.

ثلاث فصوص من الحبهان.

عود من القرفة الخشب.

طريقة الطهي:

إذا كان اللحم مجمداً فكيه تماماً حتى يعود لحالته الأولى.

بعد ذلك احضري إناء ضعي به اللحمة، وعليها كوب من الخل واتركيها نصف ساعة.

ثم اغسلي اللحمة جيداً.

بعد ذلك اغلي الماء وضعي به قطع البصل، والحبهان، وعود القرفة، والفلفل الأسود.

ثم ضعي اللحمة واتركيها تغلي حتى تنضج، وستلاحظين سرعة النضج.

بعد ذلك ضعي الملح في الخطوة الأخيرة.

ثم اغلقي النار، وقدمي اللحمة وبالهناء والشفاء.

وفي ختام هذا المقال نكون قد عرضنا أسرع طريقة لتسوية اللحم، وقد عرضنا طريقة تسوية اللحم مع إضافة السكر عند طهيها لتسريع نضج اللحم، وأيضاً طريقة نقع اللحم في الخل حتى يسهل ويسرع من تسويتها.