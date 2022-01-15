كريم سحري لتفتيح البشرة: والمناطق الغامقة فوري لن تتخيلي نتائجه2022

كريم سحري لتفتيح البشرة , والمناطق الغامقة, ويعتبر من افضل الكريمات والوصفات التي تساعد علي تفتيح المناطق الغامقة في الجسم والوجه الناتجة عن الكلف والنمش والتعرض للأشعة الشمس والغبار ووداعا للمناطق الغامقة بعد اليوم وبمكونات موجوده في كل منزل ودون تكلة وستلاحظين نسبة تفتيح فوري 5درجات فرق بفضل الله واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كريم سحري لتفتيح البشرة والمناطق الغامقة. في الجسم كلو 5درجات فوري بفضل الله وكريم سحري لعام2022.

مكونات عمل كريم سحري لتفتيح البشرة والمناطق الغامقة 5 درجات فوري

سوف نتعرف علي بعض المكونات الموجودة في كل منزل لعمل كريم يساعد في تفتيح البشرة والمناطق الغامقة بشكل طبيعي وهي كما يلي:-

معلقتين من الخميرة.

معلقتين من الحليب البودرة.

ربع كوب من خل التفاح.

عصير نصف ليمونه .

بيضة.

معلقه من الحنه البيضة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي اسهل طريقة لعمل الكريم بخطوات سهلة جدا دون تعب أو إرهاق والحصول علي نتائج خرافية بكل سهولة وفي اقل وقت ممكن وهي كالاتي:-

نحضر إناء ونضع بداخله الحنة ثم نضيف معلقتين من الخميرة ومعلقتين من الحليب البودرة ونخلطهم جيدا. ثم نفصل بياض البيضة عن صفار البيض وثم نضع علي المكونات صفار البيض فقط ونقلبهم حتي يتجانس الخليط. ثم نضع عصير الليمون ونضع خل التفاح بتدريج ونقلب المكونات جيدا حتي نحصل علي خليط كريمي ومتجانس.

طريقة الاستعمال

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة لتحضير الماسك بكل سهولة وكيفية استخدامه علي البشرة بطريقة مضمونة وسليمة وهي كما يلي:-