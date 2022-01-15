أسرار عمل كيكة الشوكولاته بطريقة سهل واقتصادية في البيت

طريقة عمل كيكة الشوكولاته مطلوبة كثيراً من ربات البيوت حيث تعد هذه الكيك ذات طعم لذيذ ومحبوبة في كل أنحاء العالم، وهي مميزة خاصة أنها تحتوي على المكون السحري الذي جذب ملايين الأشخاص ، كيك الشوكولاتة هي كيكة حلوة مصنوعة من الكاكاو أو فوندو الشوكولاتة، وهي موجودة منذ القرن التاسع عشر حيث يتم تقديم كيكة الشوكولاتة في العديد من المناسبات، بما في ذلك الذكرى السنوية وحفلات الزفاف وحفلات الخطوبة، فضلاً عن الأمسيات وأيام الشتاء، وإليك طريقة صنعها.

مقادير كيكة الشوكولاته

2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة سكر

5 ملاعق شوربة كاكاو

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر شوربة

1 ملعقة صغيرة من الزبادي

1 كوب قهوة

نصف كوب من الزيت

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

نضع الدقيق والبيكنج بودر في إناء ثم نقوم بتقليب هذا جيداً.

في وعاء كبير، نقوم بخلط الزيت والسكر والبيض واللبن والحليب والكاكاو والفانيليا.

تُترك ملعقة كبيرة من السائل جانبًا، ثم يُسكب المزيج السائل في المزيج الجاف ويُقلب جيدًا بخلاط يدوي.

تحضير قالب أو صينية عن طريق فركه بقليل من الزيت ورشه بقليل من الدقيق ، ثم خلط كل شيء معًا.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 45 دقيقة، أو حتى تنضج تمامًا، ثم أخرجيها لتبرد.

نضع كوب السائل فوقها ونقطعها ونضعها في طبق التقديم.

طريقة عمل كيكة الشكولاتة فى المنزل بطريقة أخري

دقيق منخول في ثلاثة أكواب

ملعقة ونصف من السكر

نصف كوب كاكاو سائل أو شوكولاتة

ملعقتان بيكنج بودر

نصف كوب زبادي

كوب من الحليب.

أربع حبات من البيض.

ملعقة فانيليا

ربع كوب زيت أو زبدة

رش الملح

طريقة عمل الكيك