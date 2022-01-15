هقولك على سر عمل الشكشوكة السعودي في البيت

سر عمل الشكشوكة السعودي في البيت، الشكشوكة السعودي من أشهر الوجبات داخل المملكة السعودية والوطن العربي أيضًا وهي وجبة خفيفة متكاملة يمكن تناولها في وجبة الإفطار أو بين الوجبات وتتميز بمذاقها اللذيذ وتختلف طريقة عملها من بلد إلى أخرى ويمكن إضافة مكونات إليها حسب الرغبة وإليكم طريقة عمل الشكشوكة السعودية بخطوات بسيطة وبدون مجهود.

سر عمل الشكشوكة السعودي في البيت

يمكن عمل الشكشوكة السعودي من خلال اتباع المكونات وطريقة التحضير التالية

المكونات المطلوبة لعمل الشكشوكة السعودي

حبتين من الطماطم.

نصف ملعقة ثوم.

ربع كوب من الزيت.

فلفل أخضر شرائح.

بصلة وسط شرائح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ثلاث بيضات.

نصف ملعقة كمون.

ملعقة من الملح.

بقدونس مفروم.

طريقة تحضير عمل الشكشوكة السعودي

نحضر مقلاة ونضع بها الزيت ونضعها على النار.

نقوم بغسل الطماطم والفلفل والبصل جيدًا وتقطيعهم إلى شرائح صغيرة.

نضيف البصل إلى المقلاة ونقلبها حتى يذبل ثم نضيف الطماطم والفلفل ونستمر في التقليب.

نضيف الثوم المهروس ونقلب المكونات مع بعضها.

في طبق نقوم بخفق البيض ونضع له الملح والفلفل الأسود.

نضيف البيض على المكونات في المقلاة و تهدأ النار وننتظر حتى تنضج المكونات مع البيض.

نضع الكمون على الوجه مع البقدونس المفروم ثم نرفعها من النار وتقدم.

أسرع طريقة لعمل الشكشوكة السعودي

يتم عمل الشكشوكة السعودي بمكونات بسيطة وبخطوات سهلة والنتيجة رائعة.

المقادير المستخدمة لعمل الشكشوكة السعودي

أربع بيضات كبيرة الحجم.

بصلة مقطعة الى قطع صغيرة.

فلفل أخضر حار حسب الرغبة.

حبتان طماطم مقطعة مكعبات.

ملعقة كزبرة خضراء.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صلصة طماطم.

رشه بابريكا.

بهارات مشكلة.

رشه ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير عمل الشكشوكة السعودي