مقرمشة ومتماسكة.. كرات البطاطس بالجبن ألذ وصفة ممكن تعمليها وسر احتفاظها بالحشوة وتماسكها

تعد كرات البطاطس بالجبن من أشهي الوجبات التي يفضلها الصغار والكبار، حيث تقدم كطبق من المقبلات الساخنة وبإضافة الجبن بداخلها قد يزيد من قيمتها الغذائية، مما يجعل من تلك الطبق وجبة غذائية كاملة، وفي هذا المقال سنعرض عدة طرق لعملها.

كرات البطاطس بالجبن

البطاطس وجبة لذيذة يعشقها الأطفال والكبار، ومع إضافة الجبنة بداخلها يجعل منها وجبة لذيذة مختلفة، وهناك العديد من الطرق لتحضيرها.

حشوة الجبن الشيدر والموزاريلا

يمكنك عمل حشوة كرات البطاطس بخليط من الشيدر والموزاريلا بداخلها، والطريقة كالتالي:

المكونات:

حبتين من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

نصف كوب من الجبن الشيدر المبشور.

نصف كوب من الجبن الموزاريلا.

حبتين من البيض المخفوق.

كوب كبير من البقسماط المطحون.

ملح وفلفل أسود.

زيت للقلي.

طريقة التحضير:

احضري إناء وضعي به البطاطس المسلوقة المهروسة وضعي عليها الملح، والفلفل الأسود.

بعد ذلك قلبي البطاطس جيداً.

ثم خذي قطعة من البطاطس وشكليها مثل الكرة، وضعي بها خليط من الجبن الشيدر والموزاريلا.

بعد ذلك قومي بعمل كمية البطاطس بالكامل بنفس الطريقة.

ثم في طبق البيض ضعي رشة من الملح، والفلفل الأسود.

وبعد ذلك اغمري كرات البطاطس في البيض، ثم ضعيها في البقسماط.

لابد أن تدخليها الثلاجة لمدة ساعتين وهذا هو سر التماسك.

ثم سخني الزيت جيداً، وهذا ثاني سر للتماسك.

بعد ذلك ضعي كرات البطاطس في الزيت المغلي حتى تأخذ اللون الذهبي.

كرات البطاطس بالبقدونس والموزاريلا

يمكنك التنوع في مكونات كرات البطاطس للإستفادة بأعلى قيمة غذائية، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ثلاث حبات من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

ملح وفلفل أسود.

ثلاث حبات من البيض.

اثنين كيس من الفيجيتار.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقتين من البقدونس المفروم.

نصف كوب من الموزاريلا.

زيت للقلي.

الطريقة:

في طبق ضعي البطاطس، والبقدونس المفروم، والملح والفلفل الأسود.

وبعد ذلك قلبي البطاطس حتي تحصلي على عجينة متماسكة.

شكلي البطاطس حسب رغبتك.

ثم ضعي الجبن بداخل البطاطس.

وبعد ذلك في طبق البيض ضعي البطاطس.

ثم في طبق آخر ضيفي الدقيق الأبيض إلى الفيجيتار.

وبعد ذلك ضعي البطاطس التي شكلتيها حسب رغبتك في الدقيق والفيجيتار.

في زيت ساخن ضعي البطاطس لتأخذ اللون الذهبي.

وفي الختام قدمنا طرق كرات البطاطس بالجبن الشيدر والموزاريلا والبقدونس.