بسكويت الشابورة من ألذ أنواع البسكويت التي يمكن إعدادها في المنزل بطريقة سهلة ومكونات متوفرة في كل بيت، وهو من أنواع البسكويت المحببة للصغار والكبار لأنه يتميز بطعم شهي يشبه مذاق كيك الزبدة اللذيذ، وتحرص ربات البيوت دائماً على إعداد بسكويت الشابورة اللذيذ لتقديمه كوجبة إفطار خفيفة مع كوب من الشاي أو الحليب، فهو من المخبوزات المغذية لاحتوائه على مكونات مفيدة وذات قيمة غذائية عالية مثل البيض والزبدة، وهما من المواد الغذائية التي تمد الجسم ببعض العناصر المهمة لصحة الجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل بسكويت الشابورة بطعم أحسن من الجاهز.

مكونات بسكويت الشابورة



مكونات بسكويت الشابورة بسيطة ومتوفرة في المنزل، وللحصول على مذاق وشكل مميز للبسكويت يجب أن نلتزم بالمقادير المحددة للمكونات، وهى كما يلي:-

نصف كوب من الزبدة بحراره الغرفة (100 جرام).

كوب وربع من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (160 جرام).

نصف كوب من السكر (100 جرام).

2 بيضة بحرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا (5 جرام).

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر( 5 جرام).

رشة من الملح (2 جرام).

طريقة التحضير

بسكويت الشابورة اللذيذ من أسهل وصفات عمل البسكويت التي يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وسريعة كالتالي:-

نقوم أولاً بنخل الدقيق والمكونات الجافة للتخلص من أي شوائب أو تكتلات. نضع نصف كوب من الزبدة بحرارة الغرفة في إناء عميق، ثم نضيف نصف كوب من السكر ونخفق بالمضرب الكهربي علي سرعة عالية لمدة خمس دقائق حتى يصبح الخليط فاتح اللون وكريمي القوام. نقوم بإضافة البيض تدريجياً ويفضل أن يكون بدرجة حرارة الغرفة مع استمرار الخفق حتى تمتزج المكونات تماماً، ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا. ثم نضيف كوب وربع من الدقيق المضاف إليه رشة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من البيكنج بودر مع الخفق على السرعة الهادئة حتى يمتزج الخليط تماماً. نضع الخليط في قالب مستطيل الشكل مدهون بالزيت ومبطن بورق الزبدة، ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة. عند تمام النضج نخرج البسكويت من الفرن، ويترك ليبرد تماماً ثم يقطع لشرائح بحجم متوسط. نضع شرائح البسكويت في صينية ثم ندخلها الفرن حتى تأخذ لون ذهبي من الجانبين. نترك شرائح البسكويت تبرد تماماً، ثم تقدم مع الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية. يمكنك وضع البسكويت في علبة جافة ونظيفة ومحكمة الغلق والاحتفاظ به بدرجة حرارة الغرفة لحين الاستخدام.

نصائح لنجاح عمل البسكويت

البسكويت من المخبوزات السهلة والسريعة في التحضير، ولكي نحصل على مذاق وقوام مميز للبسكويت يجب أن نلتزم بالنصائح التالية:-