أسهل طريقة لتقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ في 5 دقائق وبدون تعب

تقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ، تجد الكثير من السيدات صعوبة فى تقطيع الكرنب نظرا لأخذ وقت طويل فى إعداده وتحضيره، وتبحثن دائما عن أسهل الطرق لإنجازه وتحضيره فى اسرع وقت لكى يكون جاهز على اللف والحشو خاصة أن أكلة محشي الكرنب من الآكلات التي تقدم عادة فى العزومات ويتناولها عدد كبير من الأشخاص، لذلك تحرص كل سيدة على إيجاد طريقة منجزة لعمل الوصفة والحصول على ورق الكرنب جاهزا، وإليكم فيما يلي خطوات تقطيع الكرنب بسرعة الصارخ.

طريقة تقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ

هناك العديد من الطرق المختلفة التي تتبعها ربات البيوت لتقطيع أوراق الكرنب وإعدادها، فالبعض يرغب فى تقطيعه قبل السلق بدون استخدام الماء والبعض الآخر يتبعن طريقة تقطيع أوراق الكرنب بعد السلق، وسوف نتناول الطرق المختلفة والمنجزة لتقطيع الكرنب فى أقت وقت بسرعة الصاروخ وتجهيزه سريعا على الحشو واللف.

طريقة تقطيع الكرنب بدون استخدام ماء

يمكن تقطيع أوراق الكرنب بشكل محترف ومتساوي قبل القيام بسلقه عن طريق إحضار الكرنبة كاملة وباستخدام السكين قومى بعمل خطوط طولية وعرضية على الكرنبة بأكملها، حتى ينتج لكى مربعات أو مستطيلات متساوية بحسب الحجم الذي ترغبين به.

قومى بفتح المربعات التي قومتي بتقطيعها جميعها وتصبح بذلك جاهزة على السلق وهى مقطعة وجاهزة على اللف.

قومى بإحضار قدر على النار به ماء وقليل من السكر وقومى بإنزال مربعات أوراق الكرنب بها حتى تنتهى من سلق جميعها.

طريقة تقطيع الكرنب بعد السلق

أولا ضعي قدر كبير على النار به كمية مناسبة من الماء المغلي وأضيفي إليها ملح وكمون ورشة سكر.

احضري الكرنبة وقومى بنزع رأسها فقط حتى يصبح مكان الرأس فارغا.

اغمري الكرنبة بالكامل فى الماء المغلي على رأسها وانتظري قليلا ثم اقلبيها على الوجه الآخر.

ننتظر حتى الغليان ثم نبدأ فى شد الورقة بعد الأخرى نجد أنها تخرج بكل سهولة.

نطبق كل الأوراق على اثنين ونضعها فوق بعضها مع نزع ساق جميع الأوراق.

نقطع الورق بشكل طولى ثم على شكل مربعات بكل سهولة وسنجد جميع الورق متساوي الحجم.

تقطيع ورق الكرنب بالمقص

تعد طريقة تقطيع ورق الكرنب بالمقص من أسهل الطرق التي يمكن استخدامها، فهى تتمثل في سلق أوراق الكرنب كل ورقة على حدى، ثم يتم لف الورقة على شكل رول ويتم تقطيعها إلى قطع مناسبة للحجم الذي تفضليه، ثم يتم تقسيم الورقة إلى عدة قطع أخرى، وهكذا حتى يتم الانتهاء من تقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ، وبدون بذل مجهود يذكر.